Совместный со Всемирным банком проект Repower по восстановлению поврежденного теплоснабжения в городах Украины будет расширен. Об этом информирует Министерство развития общин и территорий.

В министерстве состоялась встреча с энергетической миссией Всемирного банка и представителями Международной финансовой корпорации (IFC). Обсудили обеспечение громад необходимым оборудованием в рамках Планов энергетической устойчивости и привлечения инвестиций для децентрализации энергосистемы.

“Проект Repower, который направлен на восстановление поврежденного в результате ракетно-дронных атак теплоснабжения в регионах в семи городах Украины, будет расширен. На встрече также обсудили возможность включения сектора водоснабжения в проект”, — сообщает Минразвития.

В ведомстве отмечают, что сотрудничество с международными финансовыми институтами из-за специфики процедур позволяет закрывать потребности общин в средне- и долгосрочной перспективе.

В то же время министерство вместе с партнерами работает над мобилизацией ресурсов для покрытия первоочередных потребностей и более оперативной подготовкой к следующему отопительному сезону.

“Для стабильного прохождения отопительного периода предприятиям жилищно-коммунального хозяйства необходимы когенерационные установки, котельные и мощные генераторы”, — говорится в сообщении.

Также важной задачей является полное обеспечение резервным питанием объектов водоснабжения и водоотведения.

Стороны обсудили формирование Национального резерва мобильного и модульного энергетического оборудования, который позволит оперативно восстанавливать работу критической инфраструктуры в прифронтовых регионах.





