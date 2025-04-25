Украина на инвестиционной конференции в Варшаве представила проект концессии порта Черноморск - одного из самых стратегических морских хабов страны.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Речь идет о долгосрочной концессии на 40 лет, охватывающей два терминала: контейнерный и универсальный, с потенциалом до 760 тыс. TEU и более 5 млн тонн груза ежегодно.

Отмечается, что проект дополняет вновь созданный украинский коридор, что позволяет диверсифицировать грузовые маршруты.

Как отметил заместитель министра развития общин и территорий Андрей Кашуба, концессия контейнерного терминала в порту Черноморск - это возможность для инвесторов стать частью новой логистической системы Черного моря.

"Самое главное, он демонстрирует, что Украина не ждет мира, чтобы развивать портовую инфраструктуру - страна инвестирует уже сейчас, привлекая частный сектор к этому процессу", - подчеркнул Кашуба.

"Масштабы восстановления требуют активного привлечения бизнеса - как украинского, так и международного. Порт Черноморск - это яркий пример того, как международный бизнес может присоединиться к созданию новой инфраструктуры", - отметила первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум.

Напомним:

За первый квартал 2025 года украинские порты обработали 23 млн тонн грузов, что на 4,8 млн тонн меньше, чем в соответствующий период прошлого года.