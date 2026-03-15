Количество украинских мужчин-беженцев в возрасте от 18 до 63 лет увеличивается в Германии, пишут местные СМИ.

Источник: анализ на основе данных Центрального реестра иностранцев, Welt, "Европейская правда"

Детали: По состоянию на 9 марта 2026 года в Германии насчитывалось 1 340 362 человека, которые въехали в страну в связи с войной в Украине. Среди них 349 520 мужчин и 500 393 женщины в возрасте от 18 до 63 лет.

Годом ранее в этой возрастной группе было 297 660 мужчин. Таким образом, за двенадцать месяцев их количество увеличилось примерно на 52 000. Количество женщин в возрасте от 18 до 63 лет за тот же период увеличилось почти на 24 000.

Похожий результат показал анализ, проведённый Федеральным агентством занятости для возрастной группы от 15 до 64 лет. Там доля мужчин сейчас составляет около 41%; в мае 2022 года она всё ещё была на уровне 26%. Эти цифры являются политически чувствительными, поскольку после общей мобилизации многие граждане Украины призывного возраста столкнулись с ограничениями на выезд из страны.

Изначально это касалось мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В августе Киев частично смягчил правила: с тех пор выезжать из страны разрешили молодым людям в возрасте до 22 лет. Как отмечает Федеральное министерство внутренних дел, этой возможностью начали активно пользоваться с осени. Беженцы-мужчины продолжали прибывать в Германию даже в последнее время. По данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF), в феврале немецкие земли зарегистрировали 8 783 украинских соискателя убежища в центральной регистрационной системе FREE, в том числе 4 392 беженца-мужчины, включая несовершеннолетних.

"Прогнозы показывают, что с обеих сторон погибли сотни тысяч солдат. Я понимаю каждого, кто спасается от этой бойни бегством", – сказала Клара Бюнгер, эксперт по внутренней политике Левой партии.

Критика, однако, звучит со стороны правящей ХДС/ХСС. "Юношам призывного возраста из Украины не место в немецкой системе социального обеспечения", – заявил спикер партии по внутренней политике Александр Тром. Другие европейские страны, такие как Польша, уже давно скорректировали свои льготы. Тром также призывает к "справедливому распределению украинских беженцев в Европе".

Напомним: О намерении ужесточить правила пребывания для вновь прибывших военнообязанных мужчин из Украины заявили и в правительстве Норвегии.

Тем временем в ЕС объяснили, что решение о предоставлении украинцам временной защиты в Европейском Союзе одинаково применяется ко всем украинцам, без исключений для мужчин призывного возраста.





