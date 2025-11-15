 
Сьогодні, 12:00

Мерц попросив Зеленського стримати наплив українських чоловіків до Німеччини

Категория: Новини / Події

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского ограничить прибытие молодых украинских мужчин в Германию.

Источник:"Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Мерц сказал, что поднял вопрос прибытия мужчин из Украины в Германию во время телефонного разговора с Зеленским.

Прямая речь: "Сегодня во время длительного телефонного разговора я попросил президента Украины обеспечить, чтобы молодые мужчины, в частности из Украины, не приезжали в Германию в большом количестве – во все большем количестве, – а служили своей стране. Они там нужны".

Предыстория:

  • В октябре сообщалось, что после смягчения Украиной правил выезда из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет количество молодых украинцев, которые приезжают в Германию, выросло в десять раз.
  • На этом фоне премьер немецкой земли Бавария Маркус Зёдер предложил ввести ограничения на въезд украинских мужчин в Германию.
  • Украинцы, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать так называемые "бюргергельд", помощь, которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Источник

 




