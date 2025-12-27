 
Німеччина внесла рекордний транш до Фонду підтримки енергетики України

Федеральное министерство иностранных дел Германии перечислило в Фонд поддержки энергетики Украины самый большой разовый взнос с начала деятельности Фонда – 160,11 миллионов евро.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По его словам, в течение декабря в Фонд поступило 245 млн евро новых взносов. Кроме МИД Германии еще 3 миллиона евро перечислило Федеральное министерство экономики и энергетики Германии.

Колесник подчеркнул, что средства из Фонда поддержки энергетики Украины направляются на закупки оборудования для энергокомпаний и используются для восстановления после нанесенных врагом атак.

Кроме механизмов Фонда поддержки энергетики Украины, наши энергетики получают и международную гуманитарную помощь оборудованием.

По данным Минэнерго, с начала полномасштабного вторжения для нужд энергетического сектора в Украину поступило 1995 гуманитарных грузов общим весом почти 26 000 тонн. Это помощь из 38 стран. Она включает и оборудование для оперативных ремонтов после вражеских обстрелов и оборудование, которое позволяет Украине наращивать мощности распределенной генерации.

В октябре глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что Германия вносит 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

 

