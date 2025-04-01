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31-03-2025, 18:00

Фонд підтримки енергетики знову порожній

Категория: Новини / Історія та суспільство

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Соросята опять подставили Украину. Вслед за грантами USAID «посыпалась» и другая американская и европейская помощь.

В итоге перед летним сезоном ремонтных работ энергосистемы оказалось, что дефицит международного Фонда поддержки энергетики Украины не покрывает заявки энергокомпаний аж на $0,5 млрд. Фсё, денег нет.

Никто ведь разбираться не будет – соросята или какие-то другие активисты воруют деньги. И «рубанули» сразу всю помощь для Украины. На начало марта 2025 года анонсированные взносы партнеров в Фонд превысили $1 млрд. Но запросы и необходимые средства для ремонтов составляют уже 1,5 млрд. Так что финансов на всех не хватает.

Министр энергетики Герман Галущенко на заседании Совета министров энергетики государств-членов ЕС в Брюсселе «пустил слезу» и заявил, что украинские энергетические компании ожидают помощи на $1,5 млрд. Вряд ли в этом сезоне Украина получит дополнительные средства для ремонтов энергосистемы.

Я думаю, что правительству нужно срочно провести аудит использования донорских денег в Фонде поддержки энергетики. Только так можно будет доказать чистоту использования финансов и отмежеваться от вороватых соросят.


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