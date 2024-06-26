Украина определила локации, где могут быть установлены газовые турбины и газопоршневые установки. Это оборудование власти планируют закупить из Фонда поддержки энергетики.

Об этом шла речь во время встречи министра энергетики Германа Галущенко с директором секретариата Энергетического Сообщества Артуром Лорковским, передает пресс-служба Минэнерго.

"Для наращивания мощностей к следующей зиме мы ведем активную работу с международными партнерами, бизнесом и местными властями для установления распределенной генерации на местах. По всей территории страны определены локации, где могут быть установлены газовые турбины и газопоршневые установки, позволяющие обеспечить критические потребности в электроснабжении в холодный период", – подчеркнул Галущенко.

По его словам, закупить соответствующее оборудование планируется за счет Фонда поддержки энергетики Украины. Общая сумма взносов доноров в Фонд (перечисленных и анонсированных) составляет более 545 млн евро.

Как сообщается, особое внимание во время встречи было уделено вопросам логистики поставок в Украину энергетического оборудования от стран-партнеров, а также защиты энергетических объектов.

Напомним, что, учитывая уничтожение в результате российских ударов большинства генерирующих мощностей украинской энергетики в последние месяцы, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в мае упростила подключение газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установок к сетям. Кроме того, они были освобождены от уплаты соответствующих ставок за присоединение.

После этого уже Кабинет министров принял постановление, отменившее ряд бюрократических процедур, чтобы упростить размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.



