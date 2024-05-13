Министерство энергетики Украины призывает потребителей бережно потреблять электроэнергию, учитывая значительные потери генерирующих мощностей после вражеских обстрелов.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает "Экономическая правда".

Глава Минэнерго отметил, что в течение последних месяцев украинская энергосистема получила наибольшие повреждения со времен начала полномасштабной войны с Россией.

"На сегодняшний день мы уже потеряли около 8 ГВт мощности в системе. Если бы это произошло в любой другой стране, был бы тотальный блекаут. Ситуация сложная. Но свет сегодня есть, система сбалансирована, и это результат тяжелого труда энергетиков, которые ежедневно, круглосуточно работают над тем, чтобы поддержать систему", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, будут ли в сложившихся условиях ограничения электроснабжения потребителей, которые были в 2022-2023 годах, министр отметил:

"Будет сложно удержать систему без ограничений, особенно зимой. Следует также учитывать, что мы сейчас фиксируем ситуацию по состоянию на сегодняшний день, а ситуацию к зиме с учетом последующих обстрелов или их влияния на систему трудно предсказать. Но очевидно, что будет еще дополнительное негативное влияние на систему. Потому ситуация будет сложная".

Глава Минэнерго посоветовал всем потребителям готовиться к сложной зиме, и подчеркнул, что энергетики сделают все возможное, чтобы она прошла стабильно, в частности как зима 2023-2024 годов.

Он отметил, что трудности с электроснабжением могут возникнуть и летом. В то же время, в этот период года балансировать систему помогают мощности возобновляемых источников энергии, в частности солнечные электростанции.

Напомним:

Из-за значительных повреждений энергоинфраструктуры и недостатка электроэнергии в течении суток планируют ограничивать промышленных потребителей.