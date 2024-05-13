Министерство энергетики Украины призывает потребителей бережно потреблять электроэнергию, учитывая значительные потери генерирующих мощностей после вражеских обстрелов.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает "Экономическая правда".
Глава Минэнерго отметил, что в течение последних месяцев украинская энергосистема получила наибольшие повреждения со времен начала полномасштабной войны с Россией.
Отвечая на вопрос, будут ли в сложившихся условиях ограничения электроснабжения потребителей, которые были в 2022-2023 годах, министр отметил:
Глава Минэнерго посоветовал всем потребителям готовиться к сложной зиме, и подчеркнул, что энергетики сделают все возможное, чтобы она прошла стабильно, в частности как зима 2023-2024 годов.
Он отметил, что трудности с электроснабжением могут возникнуть и летом. В то же время, в этот период года балансировать систему помогают мощности возобновляемых источников энергии, в частности солнечные электростанции.
Напомним:
Из-за значительных повреждений энергоинфраструктуры и недостатка электроэнергии в течении суток планируют ограничивать промышленных потребителей.