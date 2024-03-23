Для того чтобы заживить всех бытовых потребителей, обесточенных в результате российской атаки на украинскую энергосистему, нужны сутки.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает "Экономическая правда".
Он отметил, что сегодняшние удары России были направлены прежде всего против украинской энергетики. Поражено около 20 подстанций, электростанции, в частности ДнепроГЭС.
Глава правительства анонсировал, что свет будут возвращать в три этапа:
- сначала будут запитывать критическую инфраструктуру (теплоснабжение, водоснабжение, больницы);
- на втором этапе будет запитано населения;
- на третьем - будут запитывать промышленность.
"Предварительно, нам нужны сутки, чтобы запитать всех бытовых потребителей. Все постепенно восстановим. "Укрэнерго" и Министерство энергетики будут сообщать все дополнительные детали", - резюмировал глава Кабмина.
Напоминаем:
В результате ракетной атаки 22 марта есть попадания по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на плотине станции контролируемая.
В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводились аварийные отключения электроэнергии.
Впоследствии "Укрэнерго" дало команду на включение бытовых потребителей во всех областях Украины, кроме Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской.