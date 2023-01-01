Вследствие превентивных технических мероприятий и отличной работе ПВО энергосистема Украины не получила серьезных повреждений после очередного ракетного удара государства-террориста в субботу, 31 декабря. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

“Благодаря отличной работе ПВО и заблаговременным техническим мероприятиям сегодня, 31 декабря 2022 года, удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины. Энергетики нон-стоп работают над восстановлением энергоснабжения”, — отметил министр.

Он добавил, что нынешнее Рождество и Новый год являются самыми сложными за всю историю независимой Украины. Однако несмотря на планы агрессора украинские энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы в новогоднюю ночь украинцы были со светом.