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До конца 2024 года Украина получит необходимое оборудование для 1 ГВт распределенной генерации, но включить сразу его не удастся. Об этом сообщил министр энергетики Украины.
“До конца этого года в Украину должны завезти оборудование более чем на 1 ГВт для распределенной генерации электроэнергии. Но включить сразу все не удастся”, — рассказал он.
По его словам, в некоторых городах генерационные установки уже стоят, но подключить их смогут не раньше января 2025 года.
Кроме того, некоторые частные компании генерируют энергию не только для себя, но и отдают в государственную сеть.
Галущенко уверен, что распределенная генерация сможет обеспечить электричеством как минимум критическую инфраструктуру в случае блэкаута.