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Сьогодні, 14:00

Міністр енергетики визнав, що запустити "гігават Зеленського" до кінця 2024 року не встигнуть

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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До конца 2024 года Украина получит необходимое оборудование для 1 ГВт распределенной генерации, но включить сразу его не удастся. Об этом сообщил министр энергетики Украины.

“До конца этого года в Украину должны завезти оборудование более чем на 1 ГВт для распределенной генерации электроэнергии. Но включить сразу все не удастся”, — рассказал он.

По его словам, в некоторых городах генерационные установки уже стоят, но подключить их смогут не раньше января 2025 года.

Кроме того, некоторые частные компании генерируют энергию не только для себя, но и отдают в государственную сеть.

Галущенко уверен, что распределенная генерация сможет обеспечить электричеством как минимум критическую инфраструктуру в случае блэкаута.


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