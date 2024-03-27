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Сьогодні, 16:00

Енергетики повністю заживили критичну інфраструктуру в усіх містах — «Укренерго»

Категорія: Новини / Події

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Украинским энергетикам удалось полностью запитать критическую инфраструктуру во всех городах, пострадавших от российских атак по энергетике с 22 марта. Также частично возобновлена работа электротранспорта.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Кроме того, энергетики восстановили возможность подачи электроэнергии сетями облэнерго для всех потребителей, обесточенных в результате российских атак.

Но на подстанциях «Укрэнерго», которые передают электроэнергию от электростанций в сети облэнерго, повреждено оборудование, замена которого требует времени. Поэтому сети не могут передавать большие объемы электроэнергии, необходимые для покрытия всех потребностей потребителей.

Поэтому в наиболее пострадавших регионах потребители получают электроэнергию очередями — то есть по графикам почасовых отключений. В настоящее время ограничения применены в Харьковской и Одесской областях.

В то же время в Хмельницкой области и Кривом Роге пока ограничений нет, но при росте потребления «Укрэнерго» будет вынуждено применить графики. Поэтому местных жителей просят потреблять электроэнергию экономно.

В компании также рассказали, что вчера, 26 марта, в Харькове энергетики возобновили возможность подачи электроэнергии почти для 2 тысяч потребителей. По состоянию на утро обесточенными остаются 393 населенных пункта. В то же время из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской и Донецкой областях.

Напомним, что с 22 марта российские оккупационные войска возобновили массированные атаки на украинскую энергетику. Во многих областях произошли аварийные отключения электроэнергии, в некоторых — вводили графики отключений.

В Харькове в результате обстрелов была самая сложная ситуация — там россияне пытались поразить абсолютно все питающие город энергообъекты. Позже стало известно, что россияне разрушили все трансформаторные подстанции города.

В «Укрэнерго» подчеркивали, что это один из регионов, где необходимо экономно относиться к потреблению электроэнергии. Компания отмечала, что специалистам понадобится несколько дней для ликвидации последствий атаки, чтобы включить поврежденное оборудование и обеспечить надежность потребления.

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