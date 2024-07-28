Ситуация с энергетикой в Украине в настоящее время улучшается. На положительный процесс влияет завершение восстановительных и плановых ремонтных работ на объектах генерации, и системы передачи.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафан "Єдині новини".