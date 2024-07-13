Уже в сентябре-октябре есть вероятность избежать массированных и повторяющихся отключений. Об этом сообщил председатель правления Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По словам чиновника, ситуация в украинской энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля, когда жара относительно спадет, ориентировочно ближе к 20-м числам месяца и будет определенное увеличение доступной генерации в энергосистеме.

Что касается текущих стабилизационных отключений в Одесской области на при конце недели - будут действовать соответствующие графики. Из-за аномальных температур воздуха - среди населения растет потребление электроэнергии и наблюдается дефицит. Поэтому пока будут применены отключения и в светло-серой зоне, отмечают энергетики.