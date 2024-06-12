Ситуация в энергосистеме позволяет задействовать графики отключений на два часа позже - с 17:00 до 23:00.
Как передает "Экономическая правда", об этом сообщает пресс-служба ДТЭК со ссылкой на "Укрэнерго".
В случае изменений энергетики оперативно проинформируют об этом.
Напомним:
Ранее "Укрэнерго" прогнозировало время действия отключений 12 июня с 15:00 до 23:00.
Правительство приняло распоряжение об уменьшении потребления электроэнергии для всех органов государственной власти.
"Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории. Мы также рекомендуем правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам сделать аналогичные шаги. Местным властям - ограничить уличное освещение", - сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме того, школы и университеты также не будут использовать кондиционеры и наружное освещение.