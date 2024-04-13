В Украине очень мало молодых мужчин, поэтому дополнительная мобилизация угрожает ”вычеркнуть из жизни целое поколение”. Об этом пишет The New York Times.

“Здоровые мужчины в возрасте до 30 лет, костяк большинства вооруженных сил, являются частью самого маленького поколения в современной истории Украины”, — сообщает издание.

Из-за экономической депрессии в 90-х рождаемость резко упала. Спад продолжался более десяти лет.

В результате сейчас 40-летних мужчин в Украине более чем в два раза больше, чем мужчин 20-летних.





Источник