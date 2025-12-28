Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские власти готовятся к тому, чтобы граждане Украины на оккупированных территориях и в РФ приняли участие в украинских выборах или референдуме.

Источник: Зеленский во время онлайн- интервью журналистам

Прямая речь Зеленского: "Важно, чтобы было везде присутствие наблюдателей...

...Россиясейчас, утром у меня был доклад Службы внешней разведки, Россия уже поставила задачу сделать все, чтобы была возможность голосовать у украинцев, которые находятся на территории России, а также у тех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины Россией.

Для чего они это делают? Задача так и стоит - обязательно поднимать этот вопрос, что там живет большое количество людей, и они имеют право на голосование для того, чтобы потом сказать, что Россия не признает этих выборов.

Как вы видите, России все равно, каким образом донести месседж о нелегитимности украинской власти. Я всегда об этом говорю. Россия сама является нелегитимной и поэтому будет давать соответствующие месседжи о нелегитимности украинской власти".





