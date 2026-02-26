15-го февраля, в день праздника Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Сретенском храме Одессы в сослужении ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко, настоятеля храма протоиерея Илии Маниты и многочисленного духовенства города.

15-го февраля Православная Церковь, вместе с праздником Сретения Господня, также отмечала Неделю о Страшном суде. В этот воскресный день архиепископ Арцизский Виктор возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре в сослужении братии обители.

14-го февраля, во Вселенскую родительскую (мясопостную) субботу, в Свято-Константино-Еленинском Измаильском мужском монастыре совершили Божественную литургию и панихиду. Накануне, вечером 13-го февраля, был совершен парастас — особое заупокойное богослужение, во время которого Церковь возносит молитвы за всех усопших православных христиан. Богослужения возглавил архиепископ Болградский Сергий.

12-го февраля, в день памяти трех святителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста - епископ Овидиопольский Анастасий совершил Божественную литургию, и накануне всенощное бдение, в надвратном храме Успенского монастыря в честь святых мучеников Бориса и Глеба. Епископу Анастасию сослужили преподаватели Одесской духовной семинарии.

14-го февраля в Ассоциации болгар Украины состоялись торжества, посвященные памяти святого мученика Трифона Апамейского - раннехристианского чудотворца, почитаемого в Православии как покровителя охотников, рыболовов, земледельцев, виноградарей.

Залогом духовного исцеления является пост – пост как заповедь Божия и одновременно Его дар, пост как закон духовного совершенствования, испытанный подвижниками благочестия, пост как потребность каждого человека вырваться из потока мирской суеты и прибыть в тихую гавань мира Христова.

Воскресенье перед Великим постом называется Прощеным. Мы начинаем Великий пост с прощения. Через прощение, полученное от ближних, мы освобождаемся от греха, который совершили по отношению к ним.

Задача, которая стоит перед каждым, кто вступает в Великий пост с серьезным намерением освободиться от греха, – научиться видеть свой собственный грех. Мы знаем, как нередко бывает трудно попросить друг у друга прощения; как сложно подойти к человеку, с которым находишься в реальном конфликте; как невероятно трудно преклонить колени перед таким человеком. Но чем труднее преклонить колени, тем больше причин сделать это.

Ведь Сам Господь сказал: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (см. Мф. 6,14-15).

Да поможет нам всем Господь употребить дни Святой Четыредесятницы к тому, чтобы постом, молитвой и милосердием научиться побеждать грех, научиться любить, прощать и творить добро.