ТЕО 799 Ведущий – протодиакон Назарий Найданов

19-го августа, в день праздника Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы в сослужении архиепископа Арцизского Виктора, архиепископа Болградского Сергия, епископа Тарутинского Алипия, епископа Овидиопольского Анастасия, наместника Свято-Покровского мужского монастыря архимандрита Мелетия, а также многочисленного духовенства Одесской епархии.

17-го августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, в день памяти святых семи отроков иже во Ефесе, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы в сослужении архиепископа Болградского Сергия, епископа Тарутинского Алипия и духовенства собора. 18-го августа, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского и по приглашению Высокопреосвященнейшего Лонгина, митрополита Банченского, архиепископ Южненский Диодор принял участие в праздничных богослужениях в Свято-Вознесенском Банченском монастыре. Всенощное бдение возглавил митрополит Ловчанский Гавриил (Болгарская Православная Церковь) в сослужении архиереев Украинской Православной Церкви и братских Церквей.

19-го августа, в день Преображения Господня, Божественную литургию в скиту Банченского монастыря в честь Преображения Господня возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

20-го августа на территории Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря прошли вступительные экзамены на регентское, иконописное и золотошвейное отделения Одесской духовной семинарии. Перед началом экзаменов был совершен молебен, который возглавил духовник монастыря, викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор в сослужении духовенства обители и преподавателей семинарии.

19-го августа по благословению митрополита Агафангела во всех храмах Одесской епархии состоялись благотворительные ярмарки «Добро объединяет на пути к знаниям» - чтобы каждый ребенок имел возможность пойти в школу с радостью и счастливым сердцем. Ярмарки будут проходить также в воскресенье,

24-го августа, поэтому приглашаем всех присоединиться. Это возможно сделать и онлайн: Privat24: 4149 4992 6113 7515 Monobank: 4441 1111 2348 7054 Фонд: eparhiya.od.ua/donate PayPal: dobrofundation@gmail.com Сегодня праздник Преображения Господня должен отразиться преображением в наших сердцах. Конечно, мы неспособны в одночасье изменить нашу жизнь, мы неспособны преобразиться во мгновение ока, как преобразились апостолы в лучах Божественного Преображения, но мы должны помнить, что преображение — это наша задача. Каждый день мы должны посвящать тому, чтобы становиться хотя бы на какую-то маленькую дистанцию ближе к Богу, а значит, лучше и душой, и всею жизнью своею. Сегодняшний праздник требует от нас этого движения навстречу Господу и Спасителю нашему, преобразившемуся во славе и через Преображение даровавшему всем нам великую надежду на спасение через общение с Ним и молитву, которая, достигая Божественного Престола, дарует нам жизнь вечную!



