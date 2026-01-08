У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
В сети появилась информация об активности дочери Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской в TikTok, где она распространяла контент с российской символикой и музыкой. Речь идет о репостах видео с флагами РФ, российскими хэштегами и композициями исполнителей из страны-агрессора.
Об этом стало известно из репостов в социальной сети TikTok, скриншоты которых опубликовал телеграм-канал "Украина Online: Новости". На обнародованных изображениях зафиксировано видео с российскими флагами, хэштегами российских городов, а также музыкальным сопровождением группы "Любэ".