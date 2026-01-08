Отдельно СМИ обратили внимание и на видео, которые девушка ранее публиковала в своих социальных сетях. В частности, некоторые "lip sync" были сняты под музыку российских артистов.

В комментариях под публикацией телеграм-канала репосты девушки называли предательством и лицемерием, критиковали омбудсмена за воспитание дочери, а также иронизировали, что "патриотам можно все".





Дочь Елены Ивановской ранее вела социальные сети на русском: детали

Также, стоит напомнить, что тема поведения дочери языкового омбудсмена уже поднималась ранее. В интервью изданию "Главком" Елена Ивановская признавала, что ее дочь некоторое время вела социальные сети на русском языке. При этом чиновница отмечала, что в семейном кругу они всегда общаются на украинском.

По словам Ивановской, выбор языка в соцсетях был обусловлен особенностями подростковой среды. Она отмечала, что многие подростки, в частности в крупных городах, не демонстрируют языковой устойчивости и часто выбирают русский, потому что боятся потерять внимание аудитории.

"Я ей отвечаю, что стоит становиться, мол, такой интересной, чтобы тебя и читали, и обсуждали на украинском",- рассказала омбудсмен.

И все же, она уверена, что изменить языковые взгляды дочери ей удалось с помощью семейных историй, в частности о репрессиях, которым подверглась их семья.

По ее словам, девушка восприняла эти рассказы очень лично, после чего осознала важность языка и перешла на украинский в своих соцсетях.

Напомним, что в новом интервью для журналистки Эммы Антонюк Елена Ивановская заявила, что украинизация — это вызов, который должен пройти каждый сознательный украинец. Более того, по ее словам, все, кто считает себя homo sapiens, уже давно это сделали.

Ранее Фокус писал, что в соцсетях разгорелся языковой скандал вокруг олимпийской чемпионки Ярославы Магучих из-за сообщения пользователя, который утверждал, что спортсменка якобы общается на русском в повседневной жизни.

Источник