61,6% опрошенных украинцев считают, что граждане, которые незаконно выехали из страны и не вернулись назад, не имеют права голосовать на первых послевоенных выборах.

Источник: результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 11 по 18 ноября 2025 года

Детали: От 47 до 50% украинцев считают, что на первых послевоенных выборах право голосовать и избирать должны иметь те граждане, которые во время войны:

находятся в Украине, но не обновили военно-учетные данные и уклоняются от мобилизации;

находятся в Украине, но отказываются от мобилизации по религиозным убеждениям;

выехали из Украины на законных основаниях и не вернулись назад;

проживали на оккупированных территориях.

В то же время 29-30% опрошенных считают, что такие граждане должны быть лишены этого права. Относительно тех, кто законно выехал из страны и не вернулся назад, этот показатель еще выше – 39,7%.

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Опрос проведен среди 2008 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.





