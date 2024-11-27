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Сьогодні, 12:00

Більшість опитаних українців підтримують початок переговорів щодо завершення війни

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Большинство опрошенных украинцев (64%) заявили, что поддерживают начало переговоров о “заморозке боевых действий”, потому что Украина уже понесла большие потери. 31% не поддерживают. Такие результаты опроса Центра “Социальный мониторинг”.

При этом 39% респондентов заявили, что победой в войне должен стать выход на международнопризнанные границы страны 1991 года. Но 56% с этим не согласны.

Ранее приводились данные опроса американской компании Gallup, согласно которым больше половины украинцев считают, что Украина должна быть готова уступить часть территории в обмен на мир. Сторонников территориальных уступок ради окончания войны в Украине 52%. Тех, кто против этого, — 38%. Еще десять процентов не определились.


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