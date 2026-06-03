В день памяти перенесения честных мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бари, 22-го мая, в Свято-Николаевском соборе Овидиополя торжественно отметили престольный праздник и 10-ю годовщину освящения собора. Праздничную Божественную литургию возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский в сослужении епископа Овидиопольского Анастасия, благочинного храмов Овидиопольского округа протоиерея Иоанна Скалозуба, настоятеля собора протоиерея Андрея Копылова и духовенства благочиния.

В день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Николаевском храме села Доброалександровка Одесского района. Архиепископу Виктору сослужили настоятель храма протоиерей Василий Росоха и духовенство Одесской епархии. Перед Божественной литургией в храм для молитвенного поклонения верующих был принесен ковчег с частицей мощей и миром святителя Николая Чудотворца.

22-го мая, в день престольного праздника, викарий Одесской епархии архиепископ Болградский Сергий совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском Измаильском мужском монастыре в сослужении наместника обители епископа Тарутинского Алипия, городского духовенства и братии обители в священном сане.

24-го мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, когда Святая Церковь чтит память святых отцов I Вселенского Собора, архиепископ Арцизский Виктор совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре в сослужении духовенства обители. В Неделю святых отцов I Вселенского Собора Церковь напоминает верующим о великом значении Никейского Собора, на котором было утверждено истинное исповедание веры в Господа нашего Иисуса Христа как Единородного Сына Божия, «Единосущного Отцу».

В Одесской духовной семинарии начали прием документов на дневную и заочную формы обучения. Семинария готовит священнослужителей, а также регентов-псаломщиков церковного хора, иконописцев и мастеров церковного художественного шитья. Срок обучения в духовной школе — 4 года. О вступительной кампании в Одесскую духовную семинарию рассказал ее ректор протоиерей Димитрий Яковенко.

Праздник Святого Духа, дорогие братья и сестры, следует сразу за Великой Пятидесятницей.

В этот день мы прославляем Третье Лицо Пресвятой Троицы — Духа Утешителя, Который сошел на апостолов в виде огненных языков и созидает Церковь Христову до сего дня. Он — Источник жизни, Своим дыханием оживляющий каждую верующую душу и наполняющий ее тихой радостью. Святой Дух невидимо пребывает среди нас, согревая ожесточенные сердца, исцеляя духовные раны и даруя силы для победы над грехом.

Однако, будучи Царем Небесным, Он уважает свободу человека и вселяется только туда, где Его искренне ждут и ищут. Это значит, что только от нашего выбора зависит будет действовать Святой Дух на нас, или нет. Наша задача — стяжать Духа Святого через искреннюю молитву, дела милосердия и внутреннюю чистоту. Давайте откроем сегодня свои сердца навстречу Его благодати, чтобы она выжгла в нас всякую неправду и наполнила миром.

Пусть этот праздничный день станет для каждого из нас личной Пятидесятницей, обновляющей веру и дарующей силы жить по Евангелию!







