Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский 24-го ноября, в день памяти мученика Виктора Дамасского, возглавил Божественную литургию в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре в сослужении архиепископа Южненского Диодора; архиепископа Арцизского Виктора; архиепископа Любецкого Никодима, викария Черниговской епархии; епископа Скадовского Вениамина, викария Херсонской епархии; епископа Овидиопольского Анастасия; епископа Раховского Марка, викария Хустской епархии.

22-го ноября митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил панихиду на братском кладбище Свято-Успенского Одесского монастыря по приснопоминаемой монахине Сергии (Саввиной). Владыке митрополиту сослужили: архиепископ Южненский Диодор, епископ Овидиопольский Анастасий, ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко и духовенство города.

23-го ноября исполнилось 90 лет со дня рождения приснопоминаемого Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана). Именно благодаря его неутомимым трудам Украинская Православная Церковь возродилась и расцвела после бурных 90-х годов. Митрополита Агафангела и митрополита Владимира связывала давняя и искренняя дружба — еще со времен их обучения в духовных школах.

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и по приглашению митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского Виктора, 22-го ноября в Хмельницкую епархию из Одессы прибыла Касперовская икона Божией Матери. Чудотворный образ встретили в Свято-Николаевском кафедральном соборе города Хмельницкого, где было совершено праздничное всенощное бдение. Святыню сопровождали викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор и помощник настоятеля Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы протоиерей Мирослав Вдодович.

21-го ноября, накануне престольных праздников Свято-Иверского Одесского мужского монастыря — в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» и святителя Нектария Эгинского Чудотворца, - архиепископ Южненский Диодор возглавил праздничное богослужение в Иверской обители в сослужении братии монастыря.

27-го ноября в Свято-Константино-Еленинском Измаильском мужском монастыре состоялся торжества в честь образа Божией Матери «Благоуханный Цвет». Праздничную Божественную литургию в этот день в обители возглавил викарий Одесской епархии архиепископ Болградский Сергий в сослужении духовенства благочиний южных пределов Одесской епархии.

В грядущее воскресенье Церковь предлагает нашему вниманию притчу, которую называют притчей о безрассудном богаче.

После сбора небывалого урожая богатый человек строит планы на беззаботную жизнь и обращается к своей душе с призывом наслаждаться благами. Подводя итог, Христос спрашивает: «Если душу твою от тебя заберут сегодня ночью - кому это все оставишь?» (см. Лк.12,20) и напоминает, что богатеть нужно у Бога.

Господь в притче поднимает важную тему. С одной стороны - может ли человек порадоваться и рассчитывать на плоды своих трудов? Может. И проблема богатого не в этом. Он - обеспеченный человек, но совершенно беспечно относящийся к духовной жизни. Вся его цель - вокруг имущества и красивого, веселого проведения времени. Ни слова ни о семье, ни о ближних, ни о душе. Только о себе. И диалог ведет сам с собой. Получается, что мы видим верх эгоцентризма, где все на втором плане. Даже Господь.

Итог такой жизни раскрыт в притче. А исправить это можно, работая над своей системой ценностей. Чтобы Бог, ближние и я сам были на своих, положенных, местах. Тогда все будет гармонично, а богатство не будет целью, но станет инструментом достижения Царства Небесного.