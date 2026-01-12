"Усе красиве – це тепер рускій мір?": директорка підпільної школи при УПЦ МП відреагувала на викриття

Директорка підпільної школи при монастирі УПЦ МП у Києві поскаржилася на цькування після викриття журналістами діяльності закладу.

Вона пояснила, чому для навчання дітей використовували радянські підручники та викладали російську, а також розкритикувала навчальні програми, затверджені МОН.

Про це Анна Болгова розповіла Спілці православних журналістів.

Директорка закладу, який його творці називають "сімейним клубом", заявила, що журналісти "Слідства.Інфо" спотворили факти і вирвали інформацію з контексту, щоб "створити скандальний сюжет".

Діяльність підпільної школи вона пояснила тим, що православним дітям "дуже важко" навчатися у звичайних школах через "гаджети, мат і все інше". Анна Болгова стверджує, що вихованці "клубу" здобували освіту у ліцензованих закладах дистанційно, а при монастирі додатково займалися і здобувати православну освіту.

Директорка підпільного закладу визнала, що при навчанні дітей у "клубі" використовують радянський підручник "Арифметика" 1966 року видання.

На її думку, цей матеріал "дуже логічний і послідовний", тому багато батьків хочуть, аби їхні діти займалися за цим підручником і "по-справжньому знали математику".

"Ми перерили весь інтернет, знайшли українську версію – це ж українська школа! Уявляєте, роздруковували на принтерах ці задачі, приклади. І ось тепер – ми виявилися злочинцями [...]

Нам головне, щоб інформація була адекватно подана. Тому що остання реформа в українській школі дуже сумнівна", – каже Анна Болгова.

Раніше керівниця "Слідства.Інфо" Анна Бабінець опублікувала сторінки радянського підручника, за якими навчають дітей у підпільній школі. У задачах дітям зокрема пропонують підрахувати, скільки плугів за два роки закупили в колгосп і скільки піонерів перебувають у двох загонах.

"Піонери. Комсомольці. Колхоз. Перше травня. Чому все це історичне сміття має бути в головах у дітей, народжених у незалежній Україні?

Як взагалі сучасні діти можуть додавати, віднімати, ділити речі, яких не існує в реальності? Дорослі мають бути по-справжньому збоченими, щоб за такими підручниками навчати дітей і пишатися цим", – вважає журналістка.

Журналістам "Слідства.Інфо" директорка школи розповіла, що один з учнів намалював малюнок з російськими прапорами, а деякі – співали гімн РФ, пояснюючи це повагою до Росії.

Тепер Анна Боглова назвала цю інформацію брехнею. Випадок із гімном держави-агресорки вона пояснила впливом трендів у соцмережах проти "нав'язування патріотичної повістки".

"У TikTok зараз є такий тренд – вони (діти – ред.) навмисно починають співати гімн Росії", – заявила директорка і додала, що після випадку з учнями провела виховну бесіду.

Очільниця "сімейного клубу" визнала, що там дійсно вивчали російську мову та літературу. Потребу в цьому пояснила тим, що так нібито найкраще вчитися дітям з російськомовних родин.

"За моїми спостереженнями і практичним досвідом (жінка називає себе психологом – ред.), стало зрозуміло, що дитині важливо вчитися читати тією мовою, якою вона спілкується з батьками і якою мислить. Потім можна накладати іншу мову", – пояснила Анна Боглова.

Вона засудила зміни в шкільних програмах, за якими школярі мають читати "абсолютно важкі для сприйняття і абсолютно шкідливі для дитячої психіки" твори.

Як приклади "депресивної літератури" вона навела роман "Запахи. Історія одного вбивці" німецького письменника Патріка Зюскінда та поетичну збірку "Квіти зла" Шарля Бодлера.

Зауважимо, навчальна програма курсу "Зарубіжної літератури" для закладів загальної середньої освіти, затвердженої МОН у 2022 році, дійсно містить три твори Бодлера з "Квітів добра". Однак учитель під час занять із вивчення модернізму може обирати, які з восьми запропонованих віршів вивчати.

При цьому роману "Запахи. Історія одного вбивці" у навчальній програмі середньої та старшої шкіл немає.

Директорка школи каже, що через це в "сімейному клубі" вивчали "класичну літературу", зокрема дивилися старі радянські казки.

"У нас була програма, і були вірші російських класиків. Ну, нехай мене за це розстріляють. Якщо вірші Єсеніна – це вважається пропагандою "русского мира", то вибачте. Виходить, все красиве – це тепер "русский мир"?", – сказала Анна Боглова.

За її словами, після публікації розслідування заклад зіткнувся з тиском та цькуванням, а монастир попросив закрити "клуб".

"Ми всі пережили такий важкий стрес [...] Ми ж їх (дітей – ред.) зібрали із загальноосвітньої школи, вони нам такого всього принесли взагалі – нереально просто.

Діти пропадають у школах, ними ніхто не займається, вони викинуті, нікому не потрібні. А у нас за короткий час такі результати – вони прямо змінювалися на очах", – додала очільниця "сімейного клубу".

Що відомо про підпільну школу при монастирі?

Журналісти "Слідства.Інфо" викрили "сімейний клуб", який працює при монастирі "Голосіївська пустинь" УПЦ МП у Києві.

При цьому заклад має ознаки звичайної школи – діти там навчаються з 9 ранку за розкладом занять, мають оцінки, контрольні роботи та групу продовженого дня.

Однак учні формально зараховані до шкіл, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, але не навчаються там.

Серед предметів у підпільній школі – "Слов'янська мова", "Фільм" та "Музика", під час занять на яких діти переглядають кінострічки російського виробництва та співають радянських пісень, зокрема "Под небом голубым есть город золотой" російського гурту "Акваріум".

Після публікації матеріалу журналістів у закладах, в яких фіктивно могли навчатися діти, почали перевірки. А діяльність школи при монастирі має перевірити Служба безпеки України.





Джерело