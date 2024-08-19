Одеситка Єва Осипова стала у Польщі кращою спортсменкою

За ними – майбутнє!

З початком повномасштабного вторгнення РФ у незалежну Україну жителі польського міста Члухув (Поморське воєводство, Польща) прийняли десятки українських матерів з дітьми, які рятувалися від війни. Серед них були і одеситка Єва Осипова з мамою. А сьогодні ім’я юної українки відоме не лише у Члухуві, адже вона посіла відразу два перших місця у загальнопольському турнірі з карате і здобула кубок кращої спортсменки змагань!

Відразу треба зауважити, що Єві Осиповій як дитині, яка і в рідному місті займалася спортом, поталанило потрапити на навчання до Члухувської спортивної школи ім. Олімпійських чемпіонів. Директорка школи Малгожата Гостомчик зазначає, що головна мета педагогів – не виховати чемпіонів, а запалити в душі кожного учня дух переможця, який потрібен у будь-якій сфері діяльності. Разом з тим велика кількість кубків, медалей, дипломів та грамот свідчать про високі спортивні досягнення вихованців школи. Тепер серед цих кубків і здобуті нашою одеситкою!

Необхідно сказати, що на шляху до успіху Єва виявила не лише гарні спортивні якості: дівчинка нещодавно потрапила у дорожньо-транспортну пригоду (на переході її разом з дідусем збила машина) і після цього їй довелося перенести складну операцію, лікування і реабілітацію. Тож перемоги вона здобуває зі спеціальним шурупом у колінці. Оце так характер, оце так воля до перемоги!

Сама ж Єва пише у соціальній мережі: «Після аварії перенесла тяжку операцію на нозі і думала, що більше ніколи не зможу займатися спортом і ніколи не повернуся до карате. А сьогодні взяла участь у турнірі у двох категоріях і посіла два перших місця та отримала кубок кращої борчині. Дякую моєму тренеру Павлу Зелінському і Klub Karate Shotokan Człuchów за підтримку. Без вас я б не змогла повернутися до спорту. Звичайно, дякую моїй мамі Олені Осиповій, татові і дідусеві. Дякую моїм другим батькам Ewa Andrzejewska Pruska та Andrzej Pruski. Дорогі мої, дякую, що ви є в моєму житті!»

Успіхи юної одеситки не лишилися поза увагою відомих одеських спортсменів. Нагадаємо, що займається у 8-му класі школи імені Олімпійських чемпіонів, тож і отримала зворушливе вітання від чемпіонів Олімпіад, світу та Європи – одеситів Миколи Авілова, Олени Соколовської, Якова Железняка та Анатолія Яблуновського: «Дорога Єво! Ми уважно спостерігаємо за спортивними досягненнями дітей України. Тож були раді дізнатися про твою подвійну перемогу у загальнопольському турнірі з карате! Нам дуже приємно, що славна маленька україночка, яка через війну вимушено живе поза межами рідної країни, виборола Приз кращої спортсменки цих змагань! Пишаємося тобою! Переконані, що твоя любов до спорту, мужність, наполегливість та вміння долати перешкоди приведуть тебе до нових великих перемог! Також щиросердно вітаємо з цим досягненням тренера Єви Петра Зелінського і висловлюємо вдячність старості Члуховського повіату Поморського воєводства Польщі Олександру Гаппі та директору школи імені Олімпійських чемпіонів Малгожаті Гостомчик за підтримку українських дітей і всіх юних спортивних талантів!»