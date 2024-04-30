Національний народний рейтинг «Науковий Лідер України» - вшановуємо науковців не чекаючи на переможні фанфари

Роздумуючи про майбутнє, ми розуміємо, що сьогодні йде війна, яка тримає у напрузі всі без винятку ресурси країни, але ми всі віримо в Перемогу, після якої нам необхідно буде відбудовувати нашу Батьківщину. І тут ми повинні поставити головне питання – яким чином здійснюватиметься відродження України?

Наші західні партнери вже сьогодні обговорюють моделі масштабної реконструкції, перетворення та модернізації України. Основними тезами є поєднання децентралізованого управління економікою, яке, по суті є в «ДНК України», з «централізованою реконструкцією», що буде однією з найбільших проблем.

На центральному рівні є багато загальнонаціональних проектів, які вимагатимуть державної координації, наприклад, приведення аеропортів у відповідність до нових стандартів ЄС, залізниць та загальноукраїнських автомобільних доріг.

Але коли ми говоримо про житло, про школи, лікарні, культурні, спортивні об'єкти та місцеві дороги, то, згідно з українським законодавством, ці інвестиції та витрати лягають на плечі місцевого бюджету, мерів та муніципалітетів. Тому нам потрібно створити потенціал і на місцевому рівні. Інакше реконструкція вб'є ще одну успішну реформу - децентралізацію.

Центральна ідея полягає в тому, що створення нової економіки має відбуватися на основі найсучасніших технологій та обладнання. А тому модернізація може бути здійснена лише одночасно з розвитком системи освіти, підготовки та перепідготовки національних кадрів. Ось чому відновлення України – це не лише про те, що потрібно зробити потім, після нашої Перемоги, а й про те, що потрібно робити вже сьогодні, не чекаючи на переможні фанфари.

Освіта — це надзвичайно складний і взаємопов'язаний організм, який зовні складається з молодшої, середньої та вищої школи, вони повинні працювати в унісон. Будь-який організм - це продукт еволюції, а науково-освітня діяльність, в основі якої лежить наукова школа, не є винятком.



Більше того, ми, як завжди, стоїмо на принципах народності, що означає, що будь-хто може подати на

Сьогодні понад п'ятсот тих, хто зареєструвався, або подав когось, як учасника конкурсу. Значить людям це важливо! – поділився Заслужений журналіст України, Кавалер орденів «За заслуги» ІІІ та ІІ ступеня. Засновник Національного народного рейтингу «Науковий Лідер України» Олександр Козир. «Ми не маємо права втратити наші наукові та освітні кадри. Без розвитку вищої школи не буде розвитку країни, прогресу та всього іншого. Цей рейтинг покликаний підтримати морально, іміджево, та просто показати тих вчених, яких ми повинні зробити відомими на всю Україну – країна має знати своїх героїв!Більше того, ми, як завжди, стоїмо на принципах народності, що означає, що будь-хто може подати на рейтинг свою, чи будь-яку іншу кандидатуру. Будь-хто може проголосувати, а ми з свого боку уважно стежитиме за тим, щоб процес голосування був чесним і прозорим.Сьогодні понад п'ятсот тих, хто зареєструвався, або подав когось, як учасника конкурсу. Значить людям це важливо! – поділився Заслужений журналіст України, Кавалер орденів «За заслуги» ІІІ та ІІ ступеня. Засновник Національного народного рейтингу «Науковий Лідер України» Олександр Козир.

Зрозуміло, що сьогодні в умовах війни немає можливості провести масштабний захід, де можна було б усіх зібрати разом і віддати належну шану. Але після закінчення війни Олександр Козир планує провести такий урочистий захід у місті Києві, де зібрати вчених переможців рейтингу за цей рік, медиків переможців рейтингу за минулий рік та відзначити всіх переможців з усіма можливими почестями.

«Це було б не лише красиво, а й дуже соціально важливо, оскільки ми повинні давати орієнтири на майбутнє. А в сьогоднішніх умовах ми онлайн-форматі максимально постараємося відобразити внесок кожного вченого та надати йому велику людську подяку», — підсумував Олександр Козир.

Національний народний рейтинг «Науковий Лідер України»