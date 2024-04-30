Національний народний рейтинг «Науковий Лідер України» - вшановуємо науковців не чекаючи на переможні фанфари

Роздумуючи про майбутнє, ми розуміємо, що сьогодні йде війна, яка тримає у напрузі всі без винятку ресурси країни, але ми всі віримо в Перемогу, після якої нам необхідно буде відбудовувати нашу Батьківщину. І тут ми повинні поставити головне питання – яким чином здійснюватиметься відродження України?
Наші західні партнери вже сьогодні обговорюють моделі масштабної реконструкції, перетворення та модернізації України. Основними тезами є поєднання децентралізованого управління економікою, яке, по суті є в «ДНК України», з «централізованою реконструкцією», що буде однією з найбільших проблем.
На центральному рівні є багато загальнонаціональних проектів, які вимагатимуть державної координації, наприклад, приведення аеропортів у відповідність до нових стандартів ЄС, залізниць та загальноукраїнських автомобільних доріг.
Але коли ми говоримо про житло, про школи, лікарні, культурні, спортивні об'єкти та місцеві дороги, то, згідно з українським законодавством, ці інвестиції та витрати лягають на плечі місцевого бюджету, мерів та муніципалітетів. Тому нам потрібно створити потенціал і на місцевому рівні. Інакше реконструкція вб'є ще одну успішну реформу - децентралізацію.
Центральна ідея полягає в тому, що створення нової економіки має відбуватися на основі найсучасніших технологій та обладнання. А тому модернізація може бути здійснена лише одночасно з розвитком системи освіти, підготовки та перепідготовки національних кадрів. Ось чому відновлення України – це не лише про те, що потрібно зробити потім, після нашої Перемоги, а й про те, що потрібно робити вже сьогодні, не чекаючи на переможні фанфари.
Освіта — це надзвичайно складний і взаємопов'язаний організм, який зовні складається з молодшої, середньої та вищої школи, вони повинні працювати в унісон. Будь-який організм - це продукт еволюції, а науково-освітня діяльність, в основі якої лежить наукова школа, не є винятком.
Більше того, ми, як завжди, стоїмо на принципах народності, що означає, що будь-хто може подати на рейтинг свою, чи будь-яку іншу кандидатуру. Будь-хто може проголосувати, а ми з свого боку уважно стежитиме за тим, щоб процес голосування був чесним і прозорим.
Сьогодні понад п'ятсот тих, хто зареєструвався, або подав когось, як учасника конкурсу. Значить людям це важливо! – поділився Заслужений журналіст України, Кавалер орденів «За заслуги» ІІІ та ІІ ступеня. Засновник Національного народного рейтингу «Науковий Лідер України» Олександр Козир.
Зрозуміло, що сьогодні в умовах війни немає можливості провести масштабний захід, де можна було б усіх зібрати разом і віддати належну шану. Але після закінчення війни Олександр Козир планує провести такий урочистий захід у місті Києві, де зібрати вчених переможців рейтингу за цей рік, медиків переможців рейтингу за минулий рік та відзначити всіх переможців з усіма можливими почестями.