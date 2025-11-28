Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал заявление об отставке. Это произошло после начала у него обысков от работников Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения.

Он также сказал, что состоится “перезагрузка Офиса президента”.

По его словам, завтра будут переговоры с возможными кандидатами на замену Ермаку.

При этом Зеленский анонсировал переговоры с американцами в ближайшее время. В составе их участников он не указал Ермака, который ранее был главой переговорной группы.

“Скоро будут переговоры, там будут наши представители, это начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка”, — сообщил президент.

Зеленский также поручил СБУ провести проверку деятельности правоохранительных органах и в регионах.

“Слишком много негатива из регионов. Будут выводы и мои решения”, — заявил президент.





