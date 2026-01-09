Великобритания и Франция отправят по 7500 солдат в Украину в случае подписания мирного соглашения, что намного меньше, чем ожидалось, сообщает The Times со ссылкой на два британских источника.

Детали

При этом 15 000 британских и французских военных предполагается разместить в западной части Украины, вдали от линии столкновения с российской армией. Военные планируют тренировать украинскую армию и контролировать строительство защищенных объектов для хранения оружия и техники.

Военное руководство Великобритании сначала предлагало направить 10 000 солдат, но в Министерстве обороны страны считали этот план неприемлемым, поскольку британская армия насчитывает лишь около 71 000 подготовленных военнослужащих.

Германия также готова развернуть силы вблизи украинской границы, возможно, в Польше или Румынии.

Окончательная численность войск, которые будут в итоге отправлены в Украину, еще не согласована, а их развертывание будет зависеть от многих факторов, в том числе условий прекращения огня, уточнил источник The Times в британском Минобороны.

Контекст

6 января 2026 года британский премьер-министр Кир Стармер, французский президент Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Париже декларацию о намерениях развертывания многонациональных сил. Это произошло на саммите Коалиции желающих с участием представителей более 30 стран, а также посланников США. Стармер подчеркнул, что соглашение создает правовую основу для присутствия британских и французских войск на украинской земле в случае мирного соглашения.





Источник