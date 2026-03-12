Журнал Forbes 10 марта обновил очередной ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты.

Самым богатым украинцем остается владелец групп ДТЭК и "Метинвест" Ринат Ахметов. По состоянию на март 2026 года его состояние оценивается в $7,8 млрд, что немного меньше, чем годом ранее, когда оно составляло $7,9 млрд. В глобальном рейтинге он занимает 472-е место, тогда как в 2025 году был на 390-й позиции.

Состояние бизнесмена Виктора Пинчука также сократилось. Владелец инвестиционно-промышленной группы Интерпайп имеет $2,8 млрд, тогда как в прошлом году его капитал оценивался в $3,2 млрд. В мировом рейтинге он опустился до 1504-го места против 1141-го годом ранее.

Зато значительный рост продемонстрировал соучредитель финтех-компании Revolut Влада Яценко.

Его состояние увеличилось с $1,2 млрд в 2025 году до $2,2 млрд в 2026-м. Благодаря этому он поднялся до 1913-го места, тогда как год назад занимал 2623-ю позицию.

Экс-президент Украины Петр Порошенко имеет $1,5 млрд, что меньше по сравнению с $1,8 млрд в прошлом году. В рейтинге он занимает 2600-е место, тогда как в предыдущем списке был 1947-м.

Основатель агрохолдинга Kernel Андрей Веревский также потерял часть состояния: оно сократилось с $1,4 млрд до $1,2 млрд. В глобальном рейтинге он опустился до 3017-го места с 2356-го годом ранее.

Состояние двух украинских бизнесменов - Вадима Новинского и Константина Жеваго - за год почти не изменилось и составляет около $1,2 млрд у каждого. В то же время оба потеряли позиции в мировом рейтинге Forbes: если в 2025 году они занимали 2623-е место, то в списке за 2026 год опустились до 3017-й строчки.

В мире выросло количество миллиардеров до рекордных 3428, а Илон Маск сохранил титул самого богатого человека мира с $839 млрд, за ним следуют соучредители Google Ларри Пейдж с 257 млрд долларов и Сергей Брин с 237 млрд долларов.

Далее следуют Джефф Безос (Amazon, $224 млрд) и Марк Цукерберг (Facebook, Meta, $222 млрд)

После слияния двух своих компаний SpaceX, занимающейся производством ракет, и соцсети xAI американский миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние оценили в более 800 млрд долл.





