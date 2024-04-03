Пять украинских бизнесменов, а именно: Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Константин Жеваго, Вадим Новинский и Геннадий Боголюбов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии Forbes, который американский журнал обнародовал на своем сайте , передает Delo.ua.

Среди украинских бизнесменов высшую строчку в рейтинге занял владелец ДТЭК и совладелец "Метинвест" Ринат Ахметов. В этом году его активы аналитики оценили в $4 млрд и разместили его на 785 месте. Отметим, что в прошлом году Ахметов занимал 445-е место, а его состояние оценивалось в $5,7 млрд.

Второй украинец - Виктор Пинчук, который является владельцем Интерпайпа и занимает 1623 место. Его состояние тоже упало в течение года и сейчас оценивается в $2 млрд (год назад – $2,1 млрд).

Третье и четвертое место среди украинцев и 2410 место в рейтинге Forbes занимают крупнейший акционер Ferrexpo Константин Жеваго ($1,2 млрд и владелец Смарт-холдинга Вадим Новинский ($1,2 млрд). Состояние Новинского за год уменьшилось на $200 млн, а Жеваго – на 100 млн.

Замыкает пятерку украинских миллиардеров совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов. Его активы оценили в 1 млрд. долларов. Он занимает 2692 место в рейтинге. Его состояние за год сократилось на 100 млн дол. Бизнес-партнер Боголюбова Игорь Коломойский, в прошлом году фигурировавший в рейтинге, в этом году в него не попал.

Примечательно, что ни один из миллиардеров в год не увеличил свой капитал и причиной этого, скорее всего, является полномасштабное вторжение РФ.