Анонс концерту духовної музики «Музика Страсного часу»

15 березня 2026 року (неділя) о 18:00 відбудеться концерт духовної музики «Музика Страсного часу», присвячений одному з найглибших і найзворушливіших творів європейської духовної традиції — кантаті «Stabat Mater» Giovanni Battista Pergolesi.

У програмі вечора прозвучить музика епохи бароко та романтизму, що відображає драматизм і духовну глибину Страсного часу. Центральним твором концерту стане знаменита кантата «Stabat Mater» у 12 частинах для сопрано та контральто, яка зворушує слухачів своєю проникливою красою та молитвенним настроєм.

Виконавці:

  1. заслужена артистка України Юлія Терещук (сопрано)
  2. Марина Годулян (контральто)
  3. Вероніка Струк (орган)

Ведуча концерту — Ельвіра Паламарчук.

У програмі:

  1. Прелюдія та фуга ре мінор — Johann Gottfried Walther (орган)
  2. Ричеркар ре мінор — Johann Krieger (орган)
  3. Чакона фа мінор — Johann Pachelbel (орган)
  4. Кантата «Stabat Mater» (12 частин) — Giovanni Battista Pergolesi
    солістки: Юлія Терещук, Марина Годулян
  5. Два дуети з Реквієму — Recordare та Agnus Dei — Giuseppe Verdi
    солістки: Юлія Терещук, Марина Годулян
  6. «Весна у монастирському саду» — Albert Ketèlbey (орган)

Цей концерт стане особливою духовною подією, де музика поєднає скорботу, надію та світло весняного відродження.

Запрошуємо всіх поціновувачів класичної та духовної музики провести цей вечір у атмосфері глибокого мистецького переживання. 🎶✨




