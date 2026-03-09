В воскресенье представители администрации Трампа защитили решение о временной отмене некоторых санкций на российскую нефть и прогнозировали, что резкое повышение цен на бензин, вызванное войной в Иране, продлится всего несколько недель.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая в нескольких телевизионных ток-шоу, министр энергетики Крис Райт и посол США в ООН Майк Уолтц заявили, что отмена санкций, чтобы позволить Индии покупать российскую нефть, облегчит давление на мировой рынок.

"Это 30-дневная пауза, которая позволяет, что является вполне логичным, миллионам баррелей нефти, находящихся на судах, попасть на индийские нефтеперерабатывающие заводы", - сказал Уолц в эфире программы NBC "Meet the Press".

Райт сказал в эфире программы CNN "State of the Union", что отказ от санкций может помочь "преодолеть страх перед дефицитом нефти, сдержать скачки цен и беспокойство, которые мы наблюдаем на рынке".

По состоянию на пятницу средняя цена на обычный бензин в стране составляла 3,32 доллара за галлон, что на 11% выше, чем неделей ранее, и является самым высоким показателем с сентября 2024 года, согласно данным автомобильной ассоциации AAA.

Цена на дизельное топливо составила 4,33 доллара, что на 15% выше, чем неделей ранее, и является самым высоким показателем с ноября 2023 года.

"Мы считаем, что это небольшая цена за то, чтобы вернуться к миру, где цены на энергоносители вернулись к прежнему уровню", - сказал Райт в программе "Fox News Sunday".

Нет дефицита нефти или природного газа, сказал Райт, который утверждал, что повышение цен базируется на "страхе и восприятии", что операция в Иране будет длительной.

"Но это не так", - сказал Райт, повторив прогноз президента Дональда Трампа, что война продлится недели, а не месяцы.

В четверг в интервью Reuters Трамп предсказал, что цены на бензин "очень быстро упадут", когда война закончится.

Напомним:

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану и ливанской "Хезболле".

После этого Иран атаковал Бахрейн и Арабские эмираты, а также блокировал главную артерию поставок ближневосточной нефти - Ормузский пролив.

В понедельник 2 марта на открытии торгов цена на нефть марки Brent подскочила на 13% до уровня более 82 долларов за баррель, и нефтяные рынки готовятся к длительной волатильности и постоянным перебоям в работе Ормузского пролива.

Нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии перестал работать после иранской дроновой атаки.

В порту Бахрейна атакован танкер Stena Imperative под флагом США: на борту вспыхнул пожар, но члены экипажа не пострадали.

Катар остановил производство сжиженного природного газа после того, как два дрона Ирана ударили по энергетическим объектам государственной QatarEnergy.





Источник