Директор БЕБ оцінив ефект для держбюджету від закриття податкових справ без рішення суду

Закриття кримінальних проваджень проти бізнесу за статтею навмисного ухилення від оподаткування без залучення судів могло б принести держбюджету додатково 1,6 млрд у 2025 році, за оцінкою голови БЕБ Олександра Цивінського, наданою Forbes Ukraine. Голова Бюро пропонує включити таку можливість до законодавства за умови, що компанії-порушники відшкодують збитки так крім штрафів сплатять додатковий внесок на ЗСУ.





Ключові факти

Детективи БЕБ та прокурори торік скерували до судів 187 проваджень про закриття справ щодо ухилення про сплату податків бізнесом, який добровільно сплатив необхідні кошти та штрафи. За чинним законодавством це можливо зробити тільки за рішенням суду. У результаті бюджет отримав 3,2 млрд грн, сказано у письмовій відповіді директора Бюро.

«За умови дії механізму медіації у 2025 році державний бюджет міг би отримати не 3,2 млрд грн, а 4,8 млрд грн», – наголошує він.

Сума в 4,8 млрд грн включає повне відшкодування несплачених податків, сплату штрафних санкцій, а також – додатковий внесок на потреби ЗСУ в розмірі 50%, який у разі такого рішення мали б сплатити компанії-порушники, зазначили в Бюро.

Розмір внеску на потреби військових не є остаточним, фінальний показник дискутується, уточнили в пресслужбі.

Контекст

Директор БЕБ Цивінський публічно представив альтернативний спосіб врегулювання кримінального провадження щодо ухилення від оподаткування до розгляду в суді на заході з бізнесом, депутатами та органами виконавчої влади 17 лютого.

Концепція полягає в тому, що якщо бізнес визнає провину та сплачує завдані держбюджету збитки, включно з нарахованими штрафами та робить внесок на ЗСУ у розмірі 50% від завданих збитків – справа закривається і бізнес не несе репутаційних збитків від статусу «підозрюваного» у провадженні.

Бюро наразі збирає пропозиції і зауваження та сформувало робочу групу по розробці законопроєкту. Робота перебуває на початковому етапі, повідомив керівник БЕБ у відповіді на запит. Законопроєкт може бути винесений на перше читання упродовж півроку, припустив віцепрезидент Торгово-промислової палати, яка також входить до робочої групи з розробки документу, Ростислав Коробка.

