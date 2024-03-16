Солодкі 32 млрд грн. Виторг кондитерської корпорації Roshen виріс на 44% у 2023 році

Ключові факти

У 2023 році чистий дохід Roshen від реалізації продукції становив 31,85 млрд грн при собівартості реалізованої продукції 21,46 млрд грн, за даними YouControl. У 2022 році виторг компанії становив 22,13 млрд грн, собівартість реалізованої продукції – 15,32 млрд грн.

Чистий прибуток Roshen за 2023 рік – майже 5,64 млрд проти 3,93 млрд грн у 2022 році. Зростання прибутку – на 43,5%.

У 2023 році продажі і прибуток компанії зросли завдяки збільшенню експорту, каже президент та співвласник Roshen Вʼячеслав Москалевський. За його словами, експорт зріс приблизно у півтора раза. Водночас частка України в структурі реалізації продукції впала, каже Москалевський.

Контекст

У березні 2022 року Roshen зупинив роботу двох фабрик – у Києві та Борисполі, і зменшив потужності фабрик у Вінниці та Кременчуці. Продажі в перші місяці вторгнення впали впʼятеро, до 3000 т. Roshen посідає 23‐тє місце з обсягом продажів $800 млн у рейтингу Candy Industry топ‐100 кондитерських компаній 2023 року.

До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, Кременчуцька, Бориспільська та два виробничі майданчики у Вінниці), Клайпедська кондитерська фабрика у Литві, Bonbonetti Choco Kft в Угорщині, а також Вінницький молочний завод.

У середині 2023 року продукція Roshen зникла з полиць гіпермаркетів «Auchan Україна». Це через те що, ритейлер продовжує працювати у Росії, казав Forbes у серпні 2023 року президент та співвласник Roshen Вʼячеслав Москалевський. В Auchan зазначали, що припинення співпраці відбулося «з комерційних причин ще до повномасштабної війни».

Власна мережа Roshen охоплює 95 магазинів у 16 містах України, згідно з даними офіційного сайту. З них 39 точок – у Києві. Торік компанія відкрила перші фірмові магазини у трьох містах – Луцьку, Хмельницькому, Івано-Франківську.

Roshen посідає перше місце серед 20 найбільших компаній харчової промисловості й виробництва напоїв і входить у рейтинг 200 найбільших приватних компаній України від Forbes.