В январе-октябре 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $52,2 млрд, а экспортировали — на $29,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

“Налогооблагаемый импорт составил $43,4 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе-октябре 2023 года составила 0,49 $/кг, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2022 года года”, — отмечается в сообщении.

Больше всего Украина импортировала товаров из Китая (на $8,4 млрд), Польши (на $5,5 млрд) и Германии (на $4,1 млрд).

В то же время, крупнейшими покупателями украинской продукции за указанный период стала Польша (на $4,1 млрд), Румыния (на $3,3 млрд) и Турция (на $2 млрд).

В общих объемах ввезенных в январе-октябре 2023 года товаров 65% приходится на следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $16 млрд;

продукция химической промышленности — $9,3 млрд;

топливно-энергетические товары — $8,7 млрд

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $17,7 млрд;

металлы и изделия из них — $3,3 млрд;

машины, оборудование и транспорт — $2,5 млрд.

Как сообщалось, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в 2022 году выросло в 2,3 раза по сравнению с 2021 годом — до $11,13 млрд с $4,77 млрд.