Американский президент Дональд Трамп заявил, что уровень запасов боеприпасов США сейчас на "самом высоком уровне", хотя и не соответствует его ожиданиям.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост политика в соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Запасы боеприпасов США среднего и выше среднего уровня никогда не были выше и лучше – как мне сегодня сообщили, у нас практически неограниченный запас этого оружия. Используя только эти запасы (которые лучше самого лучшего оружия других стран!), войны можно вести "вечно" и очень успешно. На самом высоком уровне у нас хороший запас, но он не соответствует нашим ожиданиям".

Детали: Он добавил, что много дополнительного оружия высокого класса хранится для США в отдаленных странах.

Трамп также раскритиковал своего предшественника за поставки оружия Украине.

"Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдав все Ф.Т. Барнуму (Зеленскому!) из Украины – на сотни миллиардов долларов – и, хотя он отдал так много чрезвычайно дорогого оружия (БЕСПЛАТНО!), он не позаботился его заменить", – заявил Трамп.

Он добавил, что восстановил вооруженные силы во время своего первого срока и продолжает это делать сейчас.

"Соединенные Штаты имеют запасы и готовы к большой победе!!!", – написал президент США.

Справка: Финеас Тейлор Барнум, которого упомянул Трамп, был американским бизнесменом, шоуменом и политиком. Он жил и работал в XIX веке.

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие представители Пентагона предупреждали перед началом военной операции США о потенциальной нагрузке, которую крупная операция в Иране может вызвать для военнослужащих и ресурсов, развернутых в регионе, а также о том, как длительная военная кампания может повлиять на запасы оружия США, особенно оружия, используемого для поддержки Израиля и Украины, как ранее сообщили CNN источники.

Пост Трампа появился после того, как он сказал CNN, что "большая волна" американских атак на Иран еще впереди. Поскольку и американские, и иранские официальные лица сигнализируют о длительном конфликте, также остается неясным, как долго арабские государства смогут поддерживать свою противовоздушную оборону, прежде чем ее ресурсы иссякнут.

Как известно, утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Глава Пентагона Пит Хэгсет ранее заявил, что не США начали эту войну, но именно они положат ей конец.

