Юні одеські кудоїсти — серед кращих у Європі

28 лютого 2026 року у місті Вільнюс (Литва) відбувся Дитячий чемпіонат Європи з KUDO. На татамі зійшлися найсильніші юні спортсмени континенту, демонструючи майстерність, витримку та справжній бойовий характер.

Україна на престижному турнірі представляла національна збірна, до складу якої увійшли й спортсмени Одеська обласна федерація Кудо та Всесвітня бійцівська ліга AWFL під керівництвом тренера Дмитро Самохін. За підсумками змагань українська команда здобула перше загальнокомандне місце, підтвердивши високий рівень підготовки та силу української школи KUDO.

Гідно виступили й юні представники Одеси.

Юрій Побережець провів два напружені поєдинки, продемонструвавши витримку та характер. За підсумками турніру він здобув срібну нагороду.

Особливої поваги заслуговує виступ Софії Бугайової. Спортсменка змагалася у ваговій категорії, де її суперниці були приблизно на 10 кілограмів важчими. Після поразки у першому поєдинку Софія зуміла зібратися та у бронзовому фіналі впевнено перемогла, здобувши третє місце.

Микита Котов також продемонстрував гідний рівень підготовки. Він упевнено розпочав бій і контролював його перебіг, однак пропустив вирішальний удар і поступився представнику Литви у першому поєдинку. Попри це, спортсмен отримав важливий міжнародний змагальний досвід.

Участь у чемпіонаті стала для юних спортсменів цінним кроком у спортивній кар’єрі. Одеські кудоїсти вкотре довели, що мають великий потенціал і здатні гідно представляти Україну на міжнародній арені. Попереду — нові турніри, нові виклики та нові перемоги.