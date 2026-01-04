Успіх одеських бійців на турнірі ММА «Відкритий октагон»

Представники Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL — вихованці Боксерського клубу та клубу єдиноборств «Академія боксу», а також клубів Outstrike Fight Club, Samson Fight Club і Staff Fight Club — успішно та результативно виступили на турнірі зі змішаних єдиноборств ММА «Відкритий октагон». Одеські спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки, характер і волю до перемоги, здобувши низку переконливих результатів.

Особливих відзнак удостоїлися Володимир Лихобаба, який отримав нагороду за кращий сабмішн турніру, та Єгор Топ-ММА — за яскравий і видовищний виступ.

Окрема подяка тренерському складу — Тарасу Ковальському, Віктору Стасюку, Саргису Хачатряну та Денису — за професійну підготовку спортсменів і високий рівень тренерської роботи. Пишаємося кожним бійцем та впевнено рухаємося вперед, прославляючи одеський і український спорт. 💪🥊