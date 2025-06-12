Успішний виступ на Всеукраїнському турнірі «Кубок Співдружності»: понад 700 спортсменів, перемоги та новий рівень суддівства

У Всеукраїнському турнірі «Кубок Співдружності», організованому Всесвітньою федерацією Сіммей-до карате WSF, Всеукраїнським альянсом кіокушинкай карате, сенсеями Олександром Рожанським та Романом Сєргєєвим за підтримки Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, взяли участь 730 спортсменів з усієї України.

Майже 100 учасників представляли Федерацію та Лігу, демонструючи високий рівень підготовки та видовищні бої. За результатами змагань:

🥇 Перше загальнокомандне місце — вибороли клуби (@ookami_kan_karate_od та @simmey_do_odessa_bars);

🥈 Друге місце — клуб (@staff_muaythai_club);

🥉 Третє місце — об'єднана команда клубів (@boxing_academyodessa, @outstrike_fight_club та «Піранья» @2s.h.a.r.p).

Вітаємо наших спортсменів і тренерів із неймовірним результатом та натхненним виступом!

Особливу увагу приділили підвищенню рівня суддівства. Напередодні турніру відбувся Базовий суддівський семінар Міжнародної школи суддів AWFL JUDGE SCHOOL, організований Одеською обласною федерацією кікбоксингу WRKA, Всесвітньою федерацією Сіммей-до карате WSF та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ). У семінарі взяли участь 55 суддів — як досвідчених, так і новачків — які змогли одразу застосувати набуті знання в реальних умовах турніру.

Окрема подяка Оркестру 11-ї бригади імені М. Грушевського Національної гвардії України та @bogomolovdmitriy за внесок в організацію події та створення святкової атмосфери.

Дякуємо всім причетним до цієї неймовірної спортивної події!

Це тільки початок — рухаємось далі!