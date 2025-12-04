Спортсмени Одещини — серед найкращих у країні та світі!

Одеські спортсмени вкотре гучно заявили про себе на всеукраїнській та міжнародній аренах. За останні місяці вони привезли до регіону цілу колекцію нагород із чемпіонатів України, Європи та світу. Кожна перемога — це результат багаторічних тренувань, щоденної праці, сили волі та незламного характеру.

Яскравим підтвердженням цього стали виступи представників Всесвітньої бійцівської ліги AWFL, які вибороли чемпіонські титули та призові місця на Чемпіонаті України з фріфайту, де змагалися понад 400 найсильніших спортсменів з усіх куточків країни.

Справжній фурор зробили вихованці Samson Fight Club (тренер — Денис Пилипʼяк):

Владислав Мельник — три поєдинки, усі достроково — 🥇

— три поєдинки, усі достроково — 🥇 Єгор Топалу — три дострокові перемоги — 🥇

— три дострокові перемоги — 🥇 Ангеліна Замко — три дострокові перемоги — 🥇

— три дострокові перемоги — 🥇 Дмитро Вернидуб — три поєдинки, одна поразка — 🥉

Ще одну блискучу сторінку в спортивну історію Одещини вписала Ірина Лукацька, вихованиця клубу J.C. Nazarite Club (тренер — J.C. Nazarite). Спортсменка виборола золото та звання чемпіонки України з фріфайту, а також стала чемпіонкою України з бойового самбо та володаркою Кубка України зі змішаних єдиноборств UF MMA 2025.

Не залишилась осторонь і міжнародна арена. Вихованка боксерського клубу та клубу єдиноборств «Академія боксу» Анна Сержанюк (тренер — Тарас Ковальський) у складі Національної збірної України стала двократною чемпіонкою Європи та бронзовою призеркою Чемпіонату світу з грепплінгу.

Ці перемоги — не лише особисті здобутки спортсменів, а й велика гордість для всієї Одещини. Вони вкотре доводять: наші спортсмени здатні гідно представляти Україну на найвищому рівні.