Світові ціни на пшеницю зростають третій день поспіль через посилення атак на українські порти

Ф'ючерси на пшеницю подорожчали до $5,15 за бушель, відновившись після майже двомісячного мінімуму в $5,04. Причина – поновлення масштабних атак на портову інфраструктуру України. Про це пишуть Trading Economics та Bloomberg 23 грудня.

Деталі

Ціни на пшеницю в Чикаго утримувалися поблизу найвищого рівня за останній тиждень на тлі загострення напруженості між Росією та Україною, що підвищує ризики перебоїв з експортом врожаю з Чорноморського регіону.

У вівторок ф’ючерси на пшеницю стабілізувалися після триденного зростання: у понеділок котирування піднімалися максимум на 1,7%.

Через постійні російські терористичні атаки на об’єкти критичної інфраструктури країна стикається з серйозними проблемами в логістиці експорту зерна, зазначили в Українській зерновій асоціації. Залізниця та порти не можуть працювати на повну потужність через пошкодження, дефіцит електроенергії та регулярні відключення.

За оцінкою CRM AgriCommodities, удари призвели до повернення ризикової премії в цінах, яка раніше зникла на тлі сподівань, що мирна ініціатива за підтримки США покладе край війні в Україні та зніме загрози для експорту зерна для двох ключових постачальників на світовий ринок.

Контекст

У ніч проти 22 грудня порт «Південний» в Одеській області зазнав ворожих ударів, унаслідок яких виникла пожежа. Загорілися близько 30 резервуарів із борошном та рослинною олією. За інформацією ДСНС, унаслідок атаки постраждала одна людина. Також через обстріли спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури міста й області, пошкоджено складські приміщення з добривами та сільськогосподарською технікою.

