Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар грудня 2025 року *
1 понеділок Latexfauna 18:00
2 вівторок Дракула. Vlad 18:00
3 середа Корсиканка 18:00
4 четвер Децима (мала сцена) 18:00
5 п’ятниця Ніч у Венеції (цільова) 12:00
7 неділя Брехуха 17:00
8 понеділок Dorofeeva 18:00
9 вівторок LADIES’ NIGHT 17:30
10 середа Оля Полякова 18:00
15 понеділок Freedom jazz 18:00
16 вівторок The Harry Potter Symphony 19:00
17 середа Театр тіней Teulis 18:00
20 субота Канкан (прем’єра) 16:00
21 неділя Канкан (прем’єра) 16:00
23 вівторок Уточнюється (цільова) 11:00
Номер 13 18:00
24 середа Ніч перед Різдвом 18:00
25 четвер Снігова королева 12:00
Ніч перед Різдвом 18:00
26 п’ятниця Снігова королева 12:00
Канкан (прем’єра) 18:00
27 субота Попелюшка (цільова) 11:00
Канкан (прем’єра) 17:00
28 неділя Попелюшка 11:00
Ніч перед Різдвом 17:00
29 понеділок Чарівник Країни Оз 17:30
30 вівторок Alice 17:00
31 середа Чарівні пригоди Cвятого Миколая 11:00
* у репертуарі можливі зміни