 
Информация к новости
0
Сьогодні, 18:00

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар грудня 2025 року *

Категория: Новини / Культура та мистецтво

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар грудня 2025 року *

   1 понеділок      Latexfauna   18:00

   2 вівторок        Дракула. Vlad   18:00

   3 середа             Корсиканка   18:00                  

   4 четвер             Децима (мала сцена)   18:00                  

   5 п’ятниця         Ніч у Венеції (цільова)   12:00

   7 неділя             Брехуха   17:00

   8 понеділок      Dorofeeva   18:00

   9 вівторок        LADIES’ NIGHT   17:30

   10 середа           Оля Полякова   18:00

   15 понеділок    Freedom jazz   18:00

   16 вівторок      The Harry Potter Symphony   19:00

   17 середа           Театр тіней Teulis   18:00

   20 субота          Канкан (прем’єра)   16:00

   21 неділя            Канкан (прем’єра)   16:00

   23 вівторок       Уточнюється (цільова)   11:00

                              Номер 13   18:00

   24 середа           Ніч перед Різдвом   18:00                  

   25 четвер          Снігова королева   12:00

                              Ніч перед Різдвом   18:00

   26 п’ятниця     Снігова королева   12:00

                              Канкан (прем’єра)   18:00

   27 субота           Попелюшка (цільова)   11:00

                              Канкан (прем’єра)   17:00

   28 неділя           Попелюшка   11:00

                              Ніч перед Різдвом   17:00

   29 понеділок    Чарівник Країни Оз   17:30

   30 вівторок      Alice   17:00                  

   31 середа           Чарівні пригоди Cвятого Миколая   11:00                                                                             

* у репертуарі можливі зміни




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 