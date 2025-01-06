Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар січня 2025 року *

Репертуар січня 2025 року *
6 понеділок Ніч перед Різдвом 18:00
8 середа HARRY ON ICE 19:00
9 четвер Чиполліно 11:00
Не сподіваючись на мрію 18:00
10 п’ятниця У джазі тільки дівчата 18:00
11 субота #ЛАВЧІЗПІС 12:00
Ніч перед Різдвом 17:00
12 неділя #ЛАВЧІЗПІС 11:00
За двома зайцями 16:00
14 вівторок The Harry Potter Symphony 19:00
16 четвер Фантастична плутанина 18:00
17 п’ятниця Сільва 18:00
18 субота 12 стільців 16:00
19 неділя Золоте теля 16:00
20 понеділок Жінка та її чоловіки 18:00
23 четвер Колишні 18:00
24 п’ятниця Ісус Христос — суперзірка 18:00
25 субота Ніч перед Різдвом 16:00
26 неділя Скрипаль на даху 16:00
28 вівторок Номер 13 18:00
29 середа Третій зайвий 18:00
30 четвер Шафа 18:00
31 п’ятниця Вечір у Буенос-Айресі 18:00
* у репертуарі можливі зміни