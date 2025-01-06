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Сьогодні, 10:00

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар січня 2025 року *

Категория: Новини / Культура та мистецтво

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Репертуар січня 2025 року *

         

         6 понеділок        Ніч перед Різдвом         18:00

         8 середа             HARRY ON ICE         19:00

         9 четвер             Чиполліно         11:00

                                    Не сподіваючись на мрію         18:00

         10 п’ятниця        У джазі тільки дівчата         18:00

         11 субота           #ЛАВЧІЗПІС         12:00

                                    Ніч перед Різдвом         17:00

         12 неділя            #ЛАВЧІЗПІС         11:00

                                    За двома зайцями         16:00

         14 вівторок       The Harry Potter Symphony         19:00                                  

         16 четвер            Фантастична плутанина         18:00

         17 п’ятниця        Сільва         18:00

         18 субота           12 стільців         16:00

         19 неділя            Золоте теля         16:00

         20 понеділок     Жінка та її чоловіки         18:00

         23 четвер            Колишні         18:00

         24 п’ятниця        Ісус Христос — суперзірка         18:00

         25 субота           Ніч перед Різдвом         16:00

         26 неділя            Скрипаль на даху         16:00

         28 вівторок       Номер 13         18:00

         29 середа           Третій зайвий         18:00

         30 четвер           Шафа         18:00

         31 п’ятниця        Вечір у Буенос-Айресі         18:00

* у репертуарі можливі зміни




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