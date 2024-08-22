Репертуар вересня 2024 року Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного

Репертуар вересня 2024 року *

1 неділя Дванадцять стільців 18:00

2 понеділок Ляпіс Трубєцкой 18:00

3 вівторок Сімейний альбом 18:00

4 середа Ти [Романтика] 19:00

5 четвер Золоте теля 18:00

7 субота За двома зайцями (цільовий) 16:00

8 неділя Принцеса цирку 16:00

10 вівторок Хор імені Г. Верьовки 18:00

12 четвер Брехуха 18:00

14 субота Ісус Христос — суперзірка 18:00

15 неділя Маріца 18:00

17 (уточнюється) Ансамбль ім. Вірського vs Rustavi 19:00

19 четвер За двома зайцями 18:00

20 п’ятниця Фантастична плутанина (мала сцена) 18:00

21 субота Ніч у Венеції 18:00

22 неділя Ісус Христос — суперзірка 18:00

23 понеділок Вечеря з диваком 18:00

24 вівторок Княгиня Ольга 19:00

25 середа Номер 13 18:00

26 четвер Ніч у Венеції 18:00

27 п’ятниця Не сподіваючись на мрію (мала сцена) 18:00

28 субота Скрипаль на даху 16:00

29 неділя Сільва 18:00

* у репертуарі можливі зміни