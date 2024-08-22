Репертуар вересня 2024 року Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного
Репертуар вересня 2024 року *
1 неділя Дванадцять стільців 18:00
2 понеділок Ляпіс Трубєцкой 18:00
3 вівторок Сімейний альбом 18:00
4 середа Ти [Романтика] 19:00
5 четвер Золоте теля 18:00
7 субота За двома зайцями (цільовий) 16:00
8 неділя Принцеса цирку 16:00
10 вівторок Хор імені Г. Верьовки 18:00
12 четвер Брехуха 18:00
14 субота Ісус Христос — суперзірка 18:00
15 неділя Маріца 18:00
17 (уточнюється) Ансамбль ім. Вірського vs Rustavi 19:00
19 четвер За двома зайцями 18:00
20 п’ятниця Фантастична плутанина (мала сцена) 18:00
21 субота Ніч у Венеції 18:00
22 неділя Ісус Христос — суперзірка 18:00
23 понеділок Вечеря з диваком 18:00
24 вівторок Княгиня Ольга 19:00
25 середа Номер 13 18:00
26 четвер Ніч у Венеції 18:00
27 п’ятниця Не сподіваючись на мрію (мала сцена) 18:00
28 субота Скрипаль на даху 16:00
29 неділя Сільва 18:00
* у репертуарі можливі зміни