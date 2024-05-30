Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар червня 2024 року*

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

1 субота Холодне серце 11:00 За двома зайцями 17:00 2 неділя Вождь червоношкірих 11:00 Золоте теля 17:00 3 понеділок Шафа. Балет «Фрідом» 18:00 4 вівторок LADIES’ NIGHT 17:30 7 п’ятниця Фантастична плутанина (мала сцена) 18:00 8 субота Принцеса цирку 17:00 9 неділя Ісус Христос — суперзірка 17:00 10 понеділок НАОНІ orchestra 18:00 11 вівторок Alice. Amazing circus show 17:00 12 середа Потяг «Одеса-мама» 19:00 13 четвер Наталія Могилевська 18:00 15 субота Ісус Христос — суперзірка 17:00 16 неділя Брехуха 17:00 18 вівторок 37 листівок 18:00 21 п’ятниця Дванадцять стільців 18:00 22 субота Сільва 17:00 24 понеділок Княгиня Ольга 19:00 29 субота ПРЕМ’ЄРА! Ніч у Венеції 18:00 30 неділя ПРЕМ’ЄРА! Ніч у Венеції 18:00

Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.