Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар червня 2024 року*

1 субота Холодне серце 11:00
За двома зайцями 17:00
2 неділя Вождь червоношкірих 11:00
Золоте теля 17:00
3 понеділок Шафа. Балет «Фрідом» 18:00
4 вівторок LADIES’ NIGHT 17:30
7 п’ятниця Фантастична плутанина (мала сцена) 18:00
8 субота Принцеса цирку 17:00
9 неділя Ісус Христос — суперзірка 17:00
10 понеділок НАОНІ orchestra 18:00
11 вівторок Alice. Amazing circus show 17:00
12 середа Потяг «Одеса-мама» 19:00
13 четвер Наталія Могилевська 18:00
15 субота Ісус Христос — суперзірка 17:00
16 неділя Брехуха 17:00
18 вівторок 37 листівок 18:00
21 п’ятниця Дванадцять стільців 18:00
22 субота Сільва 17:00
24 понеділок Княгиня Ольга 19:00
29 субота ПРЕМ’ЄРА! Ніч у Венеції 18:00
30 неділя ПРЕМ’ЄРА! Ніч у Венеції 18:00
* у репертуарі можливі зміни