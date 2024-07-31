Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар серпня 2024 року *

2 п’ятниця Золоте теля (цільовий) 17:00

3 субота Золоте теля (цільовий) 16:00

4 неділя Концерт (цільовий) 15:00

6 вівторок Сукня 19:00

8 четвер За двома зайцями 18:00

10 субота Принцеса цирку 16:00

11 неділя Дванадцять стільців 18:00

13 вівторок Бельведер 18:00

14 середа LADIES’ NIGHT …

15 четвер Ісус Христос — суперзірка 18:00

17 субота Ніч у Венеції 16:00

18 неділя Сільва 18:00

19 понеділок Танго на пуантах 18:00

20 вівторок ШАФА …

22 четвер Ніч у Венеції 18:00

23 п’ятниця DIZEL SHOW 19:00

24 субота DIZEL SHOW 19:00

25 неділя Ісус Христос — суперзірка 18:00

27 вівторок БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 19:00

29 четвер Брехуха 18:00

31 субота Скрипаль на даху 16:00

* у репертуарі можливі зміни