Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар серпня 2024 року *

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2 п’ятниця Золоте теля (цільовий) 17:00
3 субота Золоте теля (цільовий) 16:00
4 неділя Концерт (цільовий) 15:00
6 вівторок Сукня 19:00
8 четвер За двома зайцями 18:00
10 субота Принцеса цирку 16:00
11 неділя Дванадцять стільців 18:00
13 вівторок Бельведер 18:00
14 середа LADIES’ NIGHT …
15 четвер Ісус Христос — суперзірка 18:00
17 субота Ніч у Венеції 16:00
18 неділя Сільва 18:00
19 понеділок Танго на пуантах 18:00
20 вівторок ШАФА …
22 четвер Ніч у Венеції 18:00
23 п’ятниця DIZEL SHOW 19:00
24 субота DIZEL SHOW 19:00
25 неділя Ісус Христос — суперзірка 18:00
27 вівторок БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 19:00
29 четвер Брехуха 18:00
31 субота Скрипаль на даху 16:00
* у репертуарі можливі зміни