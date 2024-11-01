 
Інформація до новини
0
Учора, 16:00

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар листопада 2024 року*

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар листопада 2024 року *

      1 п’ятниця           Ніч у Венеції                                         18:00

      2 субота               У джазі тільки дівчата                        13:00

                                    Не сподіваючись на мрію                   17:00

      3 неділя               За двома зайцями                                 16:00

      5 вівторок          Іво Бобул та Лілія Сандулеса         19:00

      6 середа               DOROFEEVA                                      18:00

      8 п’ятниця           Брехуха                                                  18:00

      9 субота               Ісус Христос — суперзірка                16:00

      10 неділя             Золоте теля                                            16:00

      12 вівторок        Будьте як вдома                                 18:00

      13 середа            № 13                                                       18:00

      15 п’ятниця       Містерія                                                18:00  

      16 субота            Вартові мрій                                        15:00

      17 неділя             Ніч у Венеції                                         16:00

      18 понеділок      Поїзд «Одеса-мама»                          19:00

      19 вівторок        Настя Каменських                             19:00

      20 середа            Хазяїн                                                    17:30

      21 четвер             уточнюється                                         

      22 п’ятниця         Дванадцять стільців                             18:00

      23 субота             Скрипаль на даху                                 16:00

      24 неділя             У джазі тільки дівчата                        16:00

      25 понеділок      Максим Бородін                                 19:00

      26 вівторок        З цією виставою щось не так          18:00

      27 середа            З цією виставою щось не так          18:00

      29 п’ятниця         Ісус Христос — суперзірка                18:00

      30 субота             За двома зайцями                                 16:00

    * у репертуарі можливі зміни




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 