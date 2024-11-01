Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар листопада 2024 року *

1 п’ятниця Ніч у Венеції 18:00

2 субота У джазі тільки дівчата 13:00

Не сподіваючись на мрію 17:00

3 неділя За двома зайцями 16:00

5 вівторок Іво Бобул та Лілія Сандулеса 19:00

6 середа DOROFEEVA 18:00

8 п’ятниця Брехуха 18:00

9 субота Ісус Христос — суперзірка 16:00

10 неділя Золоте теля 16:00

12 вівторок Будьте як вдома 18:00

13 середа № 13 18:00

15 п’ятниця Містерія 18:00

16 субота Вартові мрій 15:00

17 неділя Ніч у Венеції 16:00

18 понеділок Поїзд «Одеса-мама» 19:00

19 вівторок Настя Каменських 19:00

20 середа Хазяїн 17:30

21 четвер уточнюється

22 п’ятниця Дванадцять стільців 18:00

23 субота Скрипаль на даху 16:00

24 неділя У джазі тільки дівчата 16:00

25 понеділок Максим Бородін 19:00

26 вівторок З цією виставою щось не так 18:00

27 середа З цією виставою щось не так 18:00

29 п’ятниця Ісус Христос — суперзірка 18:00

30 субота За двома зайцями 16:00

* у репертуарі можливі зміни