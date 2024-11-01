Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного Репертуар листопада 2024 року *
1 п’ятниця Ніч у Венеції 18:00
2 субота У джазі тільки дівчата 13:00
Не сподіваючись на мрію 17:00
3 неділя За двома зайцями 16:00
5 вівторок Іво Бобул та Лілія Сандулеса 19:00
6 середа DOROFEEVA 18:00
8 п’ятниця Брехуха 18:00
9 субота Ісус Христос — суперзірка 16:00
10 неділя Золоте теля 16:00
12 вівторок Будьте як вдома 18:00
13 середа № 13 18:00
15 п’ятниця Містерія 18:00
16 субота Вартові мрій 15:00
17 неділя Ніч у Венеції 16:00
18 понеділок Поїзд «Одеса-мама» 19:00
19 вівторок Настя Каменських 19:00
20 середа Хазяїн 17:30
21 четвер уточнюється
22 п’ятниця Дванадцять стільців 18:00
23 субота Скрипаль на даху 16:00
24 неділя У джазі тільки дівчата 16:00
25 понеділок Максим Бородін 19:00
26 вівторок З цією виставою щось не так 18:00
27 середа З цією виставою щось не так 18:00
29 п’ятниця Ісус Христос — суперзірка 18:00
30 субота За двома зайцями 16:00
* у репертуарі можливі зміни