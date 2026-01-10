Лидеры Украины, Франции и Великобритании согласовали рамки гарантий безопасности для Украины на случай завершения боевых действий. Документ предусматривает военное присутствие союзников на территории Украины и мониторинг прекращения огня, но не определяет конкретных сроков мира. Forbes Ukraine проанализировал реакции Financial Times, Politico и The Guardian и сформировал четыре вывода по результатам переговоров в Париже

Лидеры около 30 стран собрались в Париже 6 января, чтобы обсудить военную поддержку Украины на фоне переговоров относительно мирного плана, разработанного при посредничестве США. В результате руководители Украины, Франции и Великобритании – Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер – подписали Декларацию о намерениях относительно гарантий безопасности для Украины после завершения войны. К переговорам были привлечены представители переговорной делегации США, включая спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Последние подчеркнули, что Вашингтон поддерживает все предложенные механизмы.

Парижские договоренности предусматривают развертывание многонациональных сил в воздухе, на море и на суше, создание механизма мониторинга прекращения огня под руководством США, а также долгосрочную поддержку Вооруженных сил Украины. Франция и Великобритания подтвердили готовность разместить свои войска на территории Украины после прекращения боевых действий, в то же время другие страны ЕС пока не дали таких гарантий.

Forbes Ukraine проанализировал разборы Financial Times, Politico, The Guardian и сформировал четыре вывода по результатам мирных переговоров в Париже. Насколько реальны гарантии мира для Украины?

Париж не приближает мир, а готовит инфраструктуру «после прекращения огня»

Ключевое отличие Парижских договоренностей от предыдущих дипломатических инициатив заключается в том, что они не обещают мира в ближайшее время. Все элементы безопасности – от многонациональных сил до юридических гарантий – привязаны к моменту прекращения боевых действий, а не к переговорам с Россией.

Европейские партнеры говорят не о мирном соглашении, а о «robust security guarantees» – надежных гарантиях, которые должны действовать после завершения войны. Механизмы безопасности имеют не символический, а сдерживающий характер, подчеркнул президент Франции Эмманюэль Макрон. «Гарантии безопасности – это ключ к тому, чтобы мирное соглашение никогда не означало капитуляцию Украины и не создавало новой угрозы для нее», – заявил он.

Это означает, что Запад больше не готов поддерживать сценарий формального мира без механизмов сдерживания, подобный Минским договоренностям.

Для Украины это одновременно и плюс, и ограничение. С одной стороны, Киев получает четкий сигнал: безопасность признается долгосрочным международным обязательством. С другой – сама война остается за пределами этих договоренностей, а значит, договоренности не создают политического давления, которое могло бы заставить Россию прекратить боевые действия в ближайшее время.

Лидеры около 30 стран собрались в Париже 6 января, чтобы обсудить военную поддержку Украины на фоне переговоров по мирному плану, разработанному при посредничестве США Фото Getty Images





США остаются ключевым гарантом, но избегают жестких юридических обязательств

Несмотря на демонстративное единство в Париже, роль США остается наиболее противоречивой. С одной стороны, Вашингтон согласился возглавить механизм мониторинга прекращения огня, предоставить разведданные, логистическую поддержку и технологические инструменты контроля.

С другой стороны, США не подписали декларацию Коалиции желающих. Более того, из финального текста был изъят пункт, который предусматривал автоматическую поддержку американцев в случае нападения на европейские силы в Украине. Это сознательная попытка Вашингтона сохранить политическую гибкость и избежать формальных военных обязательств.

Президент Украины Владимир Зеленский признает эту уязвимость и настаивает на гарантиях безопасности, которые должны быть поддержаны Конгрессом США. Без этого они остаются политическими обещаниями, которые могут быть пересмотрены в зависимости от внутренней ситуации в Вашингтоне.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, спецпредставитель США Стив Уиткофф, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и американский бизнесмен Джаред Кушнер после пресс-конференции по случаю подписания Декларации о развертывании сил в Украине после прекращения огня во время саммита Коалиции желающих относительно гарантий безопасности для Украины, Елисейский дворец в Париже 6 января 2026 года Фото Getty Images





Европейское военное присутствие – символ сдерживания, а не реальный боевой щит

Самой громкой частью Парижских договоренностей стала готовность Франции и Великобритании разместить войска в Украине после прекращения огня. Однако детали показывают, что речь идет не о боевой миссии, а скорее о демонстративном присутствии.

Силы будут размещены далеко от линии фронта и не будут иметь задачу вступать в прямые бои с российскими войсками, отмечает Макрон. Их функция – «reassurance», то есть успокоение и сдерживание, а не активная оборона.

Кроме того, далеко не все европейские страны готовы участвовать в такой миссии. Германия рассматривает лишь размещение войск в соседних с Украиной государствах НАТО, а Италия и Греция вообще отказываются от отправки на украинские земли своих солдат.

Европейское присутствие может иметь значительный политический эффект, но в случае новой агрессии России его сдерживающая способность будет зависеть не от количества флагов, а от готовности союзников действовать быстро и согласованно – что пока не гарантировано.

Россия остается вне рамок договоренностей

Парижские договоренности созданы без участия России и не учитывают ее готовность к компромиссу. Кремль уже заявил о категорическом неприятии любого присутствия сил НАТО на территории Украины и не демонстрирует интереса к временному прекращению огня.

Даже западные лидеры признают эту проблему. «Самые тяжелые этапы еще впереди, а мир возможен только при условии, что глава РФ Владимир Путин будет готов к уступкам», – заявляет премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Пока же таких сигналов нет. Это означает, что вся структура гарантий безопасности, выстроенная в Париже, остается гипотетической – она может заработать только при сценарии, который пока выглядит маловероятным.

