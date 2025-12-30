президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналистам по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. Главное в беседе – гарантии безопасности для Украины: пока согласовано 15 лет с возможностью продления, Зеленский предложил рассмотреть 30–50 лет. Forbes Ukraine собрал ключевые моменты интервью.

Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом просил рассмотреть возможность предоставления Украине гарантий безопасности сроком на 30–50 лет. Сейчас США согласовали предоставление сильных гарантий безопасности на 15 лет с возможностью продления. Президент подчеркнул, что из-за продолжительности войны хотел бы, чтобы срок гарантий был значительно продолжительнее, и Трамп заявил, что рассмотрит это предложение. По договоренности с США, эти гарантии будут поддерживаться Конгрессом США и парламентом Украины, а соглашения с европейскими партнерами – на уровне их парламентов. Украина также считает необходимым закрепить 20-пунктный план завершения войны на всеукраинском референдуме как самую сильную форму легитимации.

Зеленский считает присутствие международных войск в Украине необходимым условием для гарантий безопасности со стороны стран-партнеров. «Если честно, да. Я считаю, что присутствие международных войск – это реальные гарантии безопасности, это усиление тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают», – сказал Зеленский на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что это, прежде всего, уверенность украинских граждан – гражданских и военных, а также уверенность украинского и международного бизнеса, инвесторов, уверенность в том, что Путин не придет снова с агрессией против Украины, против мирной Украины.

Первый шаг переговорного трека – встреча советников Украины, США и европейских партнеров, которую планируют провести в ближайшие дни в Украине. По ее итогам будут подготовлены документы для дальнейших переговоров на уровне лидеров стран «Коалиции решительных», а затем – встреча с президентом Трампом. После этого возможны форматы переговоров с Россией по конкретным договоренностям и гарантий безопасности. Зеленский отметил, что переговоры ведутся последовательно: сначала на уровне советников, далее – саммиты Украины с европейскими лидерами, затем встреча с Трампом и, при необходимости, обсуждение с РФ. Президент подчеркнул, что альтернативы миру для Украины нет, и США готовы и в дальнейшем поддерживать страну, если Россия откажется от соглашения и продолжит войну. Он отметил, что проведение референдума требует не менее 60 дней полного прекращения огня и надлежащей инфраструктуры безопасности, на что Россия пока не соглашается.

Отвечая на вопрос агентства о создании рабочих групп по итогам американо-российских переговоров, Зеленский отметил: «Украино-американская рабочая группа уже работает и показала результаты, подготовив соответствующие документы. Там, где были необходимы наши европейские партнеры, функционировала трехсторонняя рабочая группа, которая заседала в Берлине».

Президент добавил: «Если мы будем двигаться, а я очень надеюсь, что быстро, до 20-пунктового плана, который должны подписать четыре стороны – Украина, Европа, Америка и Россия – вероятно, техническая группа должна быть четырехсторонней. Мы к этому нормально относимся».

«Я знаю, что есть вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров – Америка, Украина и Россия – или соответствующих телефонных разговоров. Еще раз подчеркну: мы ни от кого не прячемся, открыты для любых форматов, которые могут приблизить завершение войны», – подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что его завершение возможно только после получения действенных гарантий безопасности. «Мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. Но без гарантий безопасности реальная война не закончится, потому что может существовать риск повторной агрессии с таким соседом», – заявил президент. Он сообщил, что во время переговоров Трамп рассказал о длительной беседе с Путиным, во время которой они обсудили все 20 пунктов плана «пункт за пунктом». Для Украины важно, чтобы обсуждался именно этот документ, а слова Путина соответствовали действиям России, отметил Зеленский.

Сейчас речь не идет о создании демилитаризованной зоны на линии разграничения, обсуждается свободная торговая зона, заявил Зеленский. Президент подчеркнул, что планируется создание именно свободной экономической зоны, а не демилитаризованной. Детали еще уточняются. Что касается мониторинга прекращения огня, его будут осуществлять партнеры Украины через технический контроль и присутствие на местах. Все нюансы будут зафиксированы в гарантиях безопасности.

. В 20-пунктном плане по прекращению российско-украинской войны остаются неурегулированными только два вопроса, отметил Зеленский: контроль над территориями и работа Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре Запорожской области. «Два вопроса остаются: это станция – как она будет функционировать, Запорожская атомная, и вопрос территории. Именно эти два вопроса остались в 20-пунктном документе», – сказал Зеленский. Он добавил, что план готов на 90%, поскольку договоренностей по этим двум пунктам еще нет. «Что касается гарантий безопасности, здесь все готово на 100%. Осталось лишь обсудить детали относительно срока их действия», – уточнил президент.

28 декабря Зеленский встретился с президентом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам переговоров Зеленский сообщил, что США согласовали предоставление Украине 15-летних гарантий безопасности с возможностью продления. Президент также анонсировал предстоящую встречу «коалиции решительных», во время которой планируют согласовать дальнейшие шаги по безопасности гарантий для Украины. Подробнее о ходе переговоров читайте в хронике Forbes Ukraine.

По данным Fox News, переговоры украинского и американского лидеров могут открыть путь к первой за более чем пять лет телефонной беседе между Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Источник телеканала отметил, что организация прямого контакта между главами двух воюющих государств станет для США «дипломатической победой», ведь эмоциональное отношение Зеленского и Путина друг к другу создает значительные вызовы для переговоров.

В начале января в Париже состоится встреча «коалиции желающих», где страны согласуют «конкретный вклад» каждой в формирование гарантий безопасности для Украины, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

О важности надежных гарантий безопасности для Украины отметила также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая участвовала в беседе Трампа и Зеленского от имени европейских лидеров. Политик подчеркнула готовность Европы продолжать сотрудничество с Украиной и США для закрепления достигнутого прогресса и обеспечения безопасности страны.





